La Juve Stabia vince il campionato di Serie C e da pochi minuti a Castellammare sono iniziati i festeggiamenti. Oltre 630 km più a sud, in una delle più belle città di Sicilia, si festeggia questa vittoria. I festeggiamenti, però, saranno ben diversi rispetto a quelli della città campana, perché per i siracusani sarà per lo più un saluto. Un saluto e un omaggio a un gemellaggio che, nonostante la categoria diversa, continuerà a regalare innumerevoli emozioni come è ampiamente accaduto negli ultimi anni. In passato è stato dimostrato che categoria o fallimenti non hanno intaccato questo amore tra le due città. Un amore che, come abbiamo ripetuto innumerevoli volte, è nato da una tragedia: quella di Nicola De Simone. A dimostrazione di questo amore sono gli innumerevoli messaggi di affetto dei siracusani verso i fratelli campani sui social. Si ricorderanno gli abbracci, le esultanze e le emozioni tra le due tifoserie che in questi anni di campionato professionistico hanno dimostrato che il calcio è un luogo meraviglioso. SiraStabia è l’emblema di un calcio che piace da prendere come esempio; tramandato da generazione in generazione.

Da Siracusa auguriamo un buon campionato di Serie B, nella speranza che un giorno ci si possa incontrare nuovamente in palcoscenici migliori.