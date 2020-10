Dopo la prima sconfitta ecco la prima vittoria della Spal

Sabato, 24.10. alle ore 14 in casa si è disputata la 5^ giornata del Campionato di Serie B con la gara Spal-Vicenza. Dopo tre pareggi ed una sfortunata sconfitta finalmente è arrivata la prima meritata vittoria biancazzurra. Questa volta allo scadere della fine non abbiamo subito ma reagendo abbiamo portato a casa un risultato tanto atteso. Grande sollievo che questa vittoria dovrebbe sbloccare la “maledizione del Mazza”, che vige più di un anno e 19 giorni (05.10.2019. Spal-Parma 1-0). Staremo a vedere, noi ci crediamo!

Cronaca: 2′ Iniziativa di Sala a sinistra, cross corto per Di Francesco il cui colpo di testa viene contrato da Cappelletti; la Spal chiede timidamente il rigore, niente di fatto. 12′ Sebastiano Esposito perde malamente palla. Dalmonte intercetta e lancia nello spazio Gori, in campo aperto. La punta vicentina evita l’uscita di Berisha e poi a porta spalancata tira debolmente, palo.

22′ Dalmonte caracolla sul vertice dell’area, Dickmann gli lascia un pò di spazio ed il vicentino da sinistra, tira di destro “alla Del Piero”, gran gol sul secondo palo, 0-1 per il Vicenza. 39′ Gran lancio di Castro per Dickmann che in spaccata colpisce di destro, traversa. La palla cade a due passi dalla linea e Murgia mette dentro, 1-1. 46′ Corner per la Spal, la palla viene allontanata e arriva a Castro che tira da fuori area, Meggiorini colpisce nettamente col braccio largo. Clamoroso rigore negato alla Spal!

51′ Sul corner spallino Sala colpisce di testa, palla a Valoti che al limite non tira ma cerca il dribbling perdendo palla e innescando il contropiede ospite con la Spal tutta su. Da Dalmonte a Meggiorini, che solo davanti a Berisha lo infila in rete, 1-2 per i vicentini.

60′ Cross di Dickmann da destra, inserimento di Valoti che colpisce di testa e mette in gol, 2-2. 93′ Sernicola rientra da sinistra e mette dentro col destro; Cinelli colpisce col braccio largo e commette fallo da rigore. Dal dischetto batte Castro, con un destro morbido e centrale fa gol, 3-2 per i biancazzurri. Risultato finale: 3-2 per la Spal.

La Spal è scesa in campo (3-4-2-1): Berisha, Salamon, Vicari, Tomovic, Dickmann, Murgia (cambio al 68′ Salvatore Esposito), Valoti, Sala (cambio al 80′ Sernicola), Castro, Di Francesco (cambio al 89′ Brignola), Sebastiano Esposito (cambio al 89′ Moro) Allenatore; Pasquale Marino Arbitro; Marco Serra di Torino Reti: 22′ Dalmonte (V), 39′ Murgia (S), 51′ Meggiorini (V), 60′ Valoti (S), 93′ su rigore Castro (S) Note; ammoniti: Beruatto (V), Murgia (S), Sala (S), Di Francesco (S), Longo (V), Cinelli (V)

La Spal dopo tre gare in una settimana, mercoledì 28.10. alle ore 17 a Crotone andrà in campo per il terzo turno di Coppa Italia (gara secca). I biancazzurri resteranno in Calabria per il Campionato. Domenica prossima, 01.11. alle ore 15 a Reggio Calabria si giocherà contro la Reggina.

Fonte immagine principale: Profilo Facebook Spalferrara.it