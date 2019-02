Vigilia di campionato per il Trapani Calcio, in vista del match casalingo contro il Monopoli di Beppe Scienza. La squadra granata ha effettuato la seduta di rifinitura con massima concentrazione, lontana da un mercato ormai finito e da vicende societarie ferme. Dopo la seduta di rifinitura, l’allenatore Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa di tutti gli argomenti che hanno caratterizzato la sua squadra.

“Abbiamo preparato bene questa gara contro una squadra che sa giocare calcio. I ragazzi sanno delle difficoltà e dobbiamo continuare a fare bene, prima del tour de force. Siracusa? Siamo andati a fare un’ottima partita, una vittoria meritata. Io l’ho detto che fuori potevano fare prestazioni di qualità ed è successo. Dobbiamo continuare a stazionare in queste posizioni di classifica. Criteri playoff? Per il momento non mi interessa, il nostro obiettivo è crescere e continuare a pensare partita dopo partita. Monopoli? Mi ha fatto una bella impressione all’andata e ha giocatori veramente bravi. Squadra pericolosa che sta andando oltre le sue aspettative. Loro hanno una mente sgombra e giocano un buon calcio. Rincorsa alla Juve Stabia? Se loro continuano ad avere questo rendimento, è dura. Le inseguitrici non sbagliano un colpo, più risultati fai meglio è. Il futuro societario? Ci interessa poco e pensiamo solo al campo. Coppa? Sono tutte competizioni ufficiali e quindi se non arrivi concentrato, rischi di fare brutte figure. Sarà una parentesi piccola, ma concentriamoci sul Monopoli prima. Tulli? Sta bene e sono felice di averlo a disposizione. Il ragazzo ha lavorato bene. Convocati? Mastaj ritorna in gruppo, mancherà Garufo. Galleggiare? Siamo in zone belle di classifica e ci vogliamo rimanere. Il primo pensiero è stato accantonato, ora vediamo di pensare ad altro. Cavalli? Ragazzo giovane che vuole fare bene. Lo valuteremo”.