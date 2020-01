Verso Frattese- Afro Napoli, le info sulla partita, raccontate dai canali ufficiali della societa’ nerostellata:

Dopo le vittorie contro Gragnano, Virtus Volla e Real Forio, la Asd Frattamaggiore Calcio non intende interrompere questo “magic moment” e lavora sodo per preparare al meglio la prossima sfida di campionato. Al “P. Ianniello”, infatti, arriverà l’Afro Napoli United, che, nonostante il sesto posto a ridosso dei play-off, non sta vivendo un buon momento.

I tigrotti pagano le cessioni eccellenti eseguite nel mercato dicembrino e la scarsa esperienza dei tanti giovani ingaggiati che, seppur talentuosi e di prospettiva, stentano ad ambientarsi. L’1-4 subìto nello scorso turno contro il Pomigliano testimonia le difficoltà dei ragazzi di mister Ambrosino che, tuttavia, venderanno cara la pelle contro i nerostellati. L’opportunità di invertire la tendenza in un match prestigioso come quello del “P. Ianniello” sarà uno sprono per capitan Velotti & co., che metteranno in campo tutte le loro qualità per non sfigurare. D’altro canto, dopo aver accorciato le distanze dalla vetta, in casa Frattese è vietato qualsiasi passo falso e bisognerà giocare le restanti partite del girone di rigore come se fossero tutte finali. I padroni di casa hanno messo nel mirino la quarta vittoria consecutiva ed avranno intenzione di far valere il “fattore campo”, finora determinante. Tra le mura amiche dello “Ianniello”, infatti, i ragazzi di mister Grimaldi hanno sempre vinto, pareggiando solo in due occasioni.

Per questo Grezio & co. tenteranno di conquistare altri tre punti, utili per tenere il passo delle prime due della classe, nel match, valevole per la ventesima giornata del Girone A di Eccellenza Campania. Il fischio d’inizio della gara, in programma domenica 19 Gennaio, è fissato alle ore 14:30.

Infine la società informa che il prezzo del biglietto sarà pari a €5,00, eccetto per le donne e gli under 14 che, come di consueto, potranno accedere gratuitamente all’impianto. L’augurio è quello di assistere ad una cornice di pubblico notevole, capace di affollare gli spalti del “P. Ianniello”, affinchè i calciatori nerostellati possano caricarsi grazie alla spinta di un tifo caloroso. E tu cosa aspetti? Non farmelo raccontare, vivilo! Uniti si vince!

INFO MATCH:

⚽️ Asd Frattamaggiore Calcio-Afro Napoli United

📅 Domenica 19 Gennaio

🕓 Ore 14:30

🏟 “Pasquale Ianniello” – Frattamaggiore

🏆 Ventesima giornata “Eccellenza Campania Girone A”

🎟 Costo biglietto: €5,00

🆓 Ingresso gratuito per donne ed under 14

Pasquale Porzio

Asd Frattamaggiore Calcio