La protagonista e vincente, di questo articolo è la Sicilia con i suoi siciliani e le maestranze artistiche locali; così parliamo proprio della fiction tv siciliana, Ciò che non ti ho detto 2, di Angelo Faraci, in collaborazione con Rai cinema e svariate tv italiane e siciliane. La serie televisiva, è stata scritta e ideata da lui stesso vedendolo attore protagonista, regista, sceneggiatore e produttore di quest’ultima insieme al supporto di svariati sponsor e realtà siciliane che hanno creduto e sposato il progetto, con una politica cinematografica impiantata proprio dallo stesso Faraci, ovvero GLOBO SICILIA, che va ad inglobare tanti contesti isolani tra imprese, imprenditori, associazioni, comuni siciliani, istituzioni. Ciò che non ti ho detto 2 è l’unico progetto cinematografico esistente, con soli volti siciliani di ribellione alle fiction di matrice dei grandi monopoli dove, si vedono solo attori del nord fare i nostri ruoli da siciliani. Tutto ciò, è servito per valorizzare le maestranze locali e per volere proprio del regista poiché, come lui afferma, certe interpretazioni devono essere fatte solo da artisti del luogo, che già di natura possiedono nel dna gli atteggiamenti e le abitudini siciliane. Nasce sulla carta da tre anni a questa parte e i primi di novembre si girerà la terza stagione in tutto il territorio siciliano per valorizzare, come di accordi, anche tante nuove realtà televisive presenti sul digitale essendo che, da un paio di anni, Rai e Mediaset hanno perso i monopoli visto l’ingresso di innumerevoli piattaforme pubbliche di divulgazione sia tv ma anche streaming e online.

CIO’ CHE NON TI HO DETTO 2 DI FARACI HA VINTO IL FESTIVAL UFFICIALE DELLA CLESSIDRA

Il prodotto in causa è stato premiato e ha vinto il concorso/festival ufficiale della Clessidra, che si è svolto a Partanna, ed era giunto alla terza edizione. Dopo la vittoria dell’anno scorso del regista Michele Li volsi, quest’anno è stata la volta del siciliano Angelo Faraci che, nell’onda del ciclone, sbaraglia tutti e vince sulle grandi fiction tv italiane pensate con un metodo del tutto innovativo, con un altissima tecnologia accompagnata da mezzi avanzati, con l’uso di una sola macchina fotografica e con la riproduzione cinematografica di programmi professionali di matrice americana.

La stagione televisiva viene premiata ufficialmente per il soggetto, per la trama che ti conquista e per aver esaltato ed esportato i talenti locali e le bellezze paesaggistiche fuori dai confini, rientrando nel progetto legalità sul territorio nazionale, dando un forte messaggio finale alle nuove generazioni affinché si sottraggono al culto dell’illegalità.

Adesso, aspettiamo tutti la terza stagione tv e facciamo gli auguri alla Sicilia per la vittoria e a tutto il meraviglioso staff di agenzia/produzione di Angelo Faraci con sedi a Palermo e Messina.