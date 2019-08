Acerra, la situazione delle ultime 24 ore, il primo cittadino sta lavorando con le autorita’ competenti e Vigili del Fuoco per arginare questo triste fenomeno:

Nota social apparsa ieri sulla pagina ufficiale del Dottor Lettieri, Sindaco di Acerra, la questione incendi e’ purtroppo sempre attuale:

Ancora non comprendiamo le motivazioni del continuo attacco che sta subendo la nostra città. In questi casi è da escludere che si bruci per lo smaltimento dei rifiuti. Noi continuiamo a fare la nostra parte: anche questo rogo è stato spento. Ma siamo impegnati a capire anche chi trae interesse dall’appiccare in diversi punti del territorio questo focolai che allarmano ancora di più la popolazione.

Poi, questa notte, le autorita’, hanno dato vita ad un “pattuglione” per aggiornare il fenomeno con controlli a tappeto:

Anche questa notte continuerà il servizio di pattugliamento del territorio dei Vigili Urbani e del Nucleo comunale di Protezione civile. Abbiamo anche scritto ad Anas, al Ministro Toninelli, alla Regione Campania e alla Città Metropolitana di Napoli per la pulizia e manutenzione delle strade di propria competenza da eventuali inneschi