Campania – Dovrebbe arrivare domani la decisione sull’eventuale riapertura delle lezioni in presenza per la scuola dell’infanzia e le prime classi della scuola primaria. Dipenderà dai risultati dello screening volontario su operatori scolastici e bambini in corso da alcuni giorni.

Campania: :“Non riapriremo nulla se non in condizioni di assoluta tranquillità“

Il governatore campano durante la consueta diretta del venerdì ha detto:“Non riapriremo nulla se non in condizioni di assoluta tranquillità; per questo non sono sicuro che il 24 le scuole riapriranno”.

Alcuni sindaci, infatti, come quello di Giugliano (Napoli), hanno già escluso che martedì 24 Novembre le lezioni possano riprendere in presenza.