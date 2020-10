Stabia Unica – Dopo aver superato le prime preselezioni, Castellammare di Stabia è in corsa, insieme a grandi città come Verona, Pisa, Bari, L’Aquila, per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2022. Sostiene tale candidatura anche lo scrittore Maurizio de Giovanni che nella giornata di ieri 10 Ottobre si è recato presso la Reggia di Quisisana per visitare il Museo Archeologico Libero D’Orsi, inaugurato poche settimane fa.

“La candidatura di Castellammare di Stabia rappresenta qualcosa di cui andare fieri. Bisogna remare per una sua vittoria, non solo per Stabia, ma per tutta la Campania ed il Sud per ricordare che al sud c’è una cultura immensa che non va perduta, nè dimenticata.”

Maurizio de Giovanni per Stabia Unica

Artisti, giornalisti, sportivi ed intellettuali stanno contribuendo attraverso la loro professionalità e popolarità a sostenere il progetto Stabia Unica. Tanti i nomi. Oltre al già citato scrittore campano Maurizio de Giovanni, Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, Luigi Vicinanza, condirettore editoriale di Gedi News Network, Angelo Cerulo, direttore Ansa, Luigi Riello, procuratore generale di Napoli, S.E. Monsignor Francesco Alfano, Vescovo. E poi attori, sportivi, eccellenze stabiesi; l’elenco delle personalità schierate al fianco della città sarebbe lunghissimo da trascrivere.

Le altre città candidate

Sono 28 le città in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022. Di seguito l’elenco.

Piemonte: Verbania

Lombardia: Vigevano (Pv)

Veneto: Pieve di Soligo (Tv), Verona

Toscana: Arezzo, Pisa, Volterra (Pi)

Marche: Ancona, Fano (Pu)

Abruzzo: L’Aquila

Molise: Isernia

Lazio: Arpino (Fr), Cerveteri (Rm)

Campania: Castellammare di Stabia (Na), Padula (Sa), Procida (Na)

Puglia: Bari, Molfetta (Ba), San Severo (Fg), Taranto, Trani

Basilicata: Venosa (Pz)

Calabria: Tropea (Vv)

Sicilia: Modica (Rg), Palma di Montechiaro (Ag), Scicli (Rg), Trapani

Sardegna: Carbonia

Domani 12 ottobre si saprà quali sono le dieci città che andranno in finale. La città Capitale Italiana della Cultura 2022 verrà decretata entro il 12 novembre. Forza Castellammare!

(foto copertina dal profilo Facebook del sindaco Gaetano Cimmino)