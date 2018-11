“SETTIMANA DEI RIFIUTI”. INFORMAZIONE NELLE SCUOLE. DOMANI INCONTRO CON LA CITTADINANZA

Nata con il programma LIFE+ della Commissione Europea, la “Settimana dei Rifiuti” è un’iniziativa volta a realizzare azioni di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente. Anche il Comune di Marsala vi ha aderito e, in collaborazione con l’Associazione EtiCOlogica, sono state programmate due attività. La prima nelle scuole – “Dal cassetto al riciclo perfetto” – con un corso formativo al Liceo Classico e all’Istituto Commerciale tenuto dal vicesindaco Agostino Licari: “Incontro interessante. Abbiamo parlato di ambiente, rifiuti ed economia circolare, di quanto possiamo fare con nuove risorse tecnologiche per migliorare il nostro territorio. Ho trovato giovani che hanno voglia di cambiare le cose, e noi con loro”. L’altro appuntamento è invece fissato per domani, mercoledì 23 novembre, al Monumento ai Mille (ore 17,30). “Mi conviene separare, ci guadagna la mia via” è il tema dell’incontro con la cittadinanza, dove Amministrazione comunale, EtiCOlogica ed Energetikambiente continueranno ad informare sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, oltre che fornire indicazioni utili su come e dove smaltire i rifiuti pericolosi, il cui abbandono crea gravi problemi per la salute, inquinando suolo, acqua e aria.

Fonte Comune di Marsala