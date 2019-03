Meteo, domani sole ancora protagonista sulla Regione Campania con qualche nuvola che potrebbe fare la sua comparsa in alcune zone della regione nel pomeriggio . Il dettaglio:



Oggi prima domenica del mese di marzo, il sole ha sorriso praticamente su tutte le zone della Regione Campania,

domani, lunedi 4 marzo 2019, la situazione meteo dovrebbe essere piu’ o meno simile secondo gli esperti.

Infatti, come Riporta il Meteo.it, il sole dovrebbe essere protagonista su gran parte della regione.Almeno

questo e’ lo scenario previsto per la mattinata perche’ nel pomeriggio, qualche nube anche sui rilievi potrebbe

andare a manifestarsi. I Venti previsti saranno deboli mentre i mari poco mossi, insomma uno scenario sicuramente

accettabile. Da motitorare solo le temperature perche’ nonostante il sole, il freddo sara’ sempre presente sulla scena

anche se secondo gli esperti, le temperature in molte zone saranno in aumento.