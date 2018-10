Palazzolo, domenica ancora con pioggia

La giornata di oggi in molte zone della Sicilia orientale sta offrendo nuvole e pioggia, oggi in tutta la regione e’ allerta meteo di livello arancione. Nella giornata di domani , domenica 13 ottobre 2018, come riportano i maggiori portali sul meteo è prevista una giornata con molta pioggia. In pratica ci saranno precipitazioni forti a pioggia meno forte ma purtroppo non sono previste tregue. Il fatto e’ che oltre la pioggia e’ previsto anche un vento molto forte, sicuramente un pericolo in piu’ per la comunita’. Le temperature avranno una forbice dai 20 ai 22 gradi nella zona interessata. Seguiranno aggiornamenti anche eventuali comunicazioni dalla Protezione Civile o Comune.

DATI SOLARI TOTALI

322 Wh/mq

Impianto 3kW produzione energia

0.8 kWh

PRECIPITAZIONI TOTALI

Pioggia: 109.8 mm