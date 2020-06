Matteo Salvini, il Leader della Lega, annuncia una serie di incontri anche nella Regione Campania. Lo ha annunciato lui stesso sui suoi canali ufficiali social. Come si evince dalla nota riassuntiva dell’Onorevole, a Nola è previsto alle ore 14, 30 un incontro con vari imprenditori ed una visita alle aziende del Cis.

“Sono convinto che solo ascoltando dalla viva voce di cittadini e aziende problemi e difficoltà sia

possibile avere le informazioni necessarie per aiutare e risolvere.

Dopo mesi di Skype, Zoom e Messenger sono contento di tornare sul campo e dare ascolto a quegli



Questa sera sarò in Molise, in provincia di Isernia, dove visiterò la comunità “Figlia di Sion” che, anche in questo periodo così difficile, come tante meritevoli realtà del Terzo Settore, si occupa di restituire a una vita normale chi lotta contro droghe, dipendenze, emarginazione sociale.italiani di cui il governo si è dimenticato.

Domani trascorrerò il mio venerdì in Campania, a Napoli, Nola e Avellino. Incontrerò imprenditori e commercianti, ascolterò i maestri artigiani di San Gregorio Armeno, che sono un vanto nazionale e che meritano tutto il sostegno possibile per ripartire.

Andrò a rendere omaggio anche al povero Pasquale Apicella, agente di Polizia ucciso da una banda di rapinatori senza scrupoli (uno dei quali è stato VERGOGNOSAMENTE scarcerato e rimandato, libero, al campo nomadi).”