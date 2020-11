Scafati, il Sindaco Salvati parla con una nota social: Il primo cittadino, nella serata di ieri ha toccato vari argomenti con una nota apparsa sui suoi canali ufficiali, il dettaglio:

CORONAVIRUS

Cari cittadini oggi ho ricevuto, a seguito di ripetuti solleciti, l’aggiornamento del numero dei guariti (141 concittadini). Analizzando i dati dei nuovi positivi pervenuti dai vari laboratori convenzionati al dipartimento di prevenzione e sottraendo i guariti e i tamponi di controllo, arriviamo a 368 positivi domiciliati. Mi auguro che presto riusciremo a ritornare alla normalità facendo arretrare questo virus invisibile e subdolo. In questo momento ci viene chiesto un ulteriore sacrificio che si è reso necessario per salvare vite umane. Purtroppo le strutture ospedaliere sono in grosse difficoltà e si è verificato quello che abbiamo cercato di evitare fin dal principio. Continuerò ad impegnarmi insieme alle forze dell’ordine anche in questa nuova situazione che vede la Campania entrare nella zona rossa. Chiedo a voi la massima collaborazione per permettere alla nostra sanità e ai nostri operatori di lavorare in condizioni dignitose assicurando ai pazienti tutte le cure necessarie. Stiamo combattendo una battaglia che non possiamo permetterci di perdere e che deve unire tutte le forze della nostra città.