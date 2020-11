Somma Vesuviana: Il Sindaco parla nella giornata contro la Violenza sulle donne

Somma Vesuviana – la nota del Primo Cittadino Salvatore Di Sarno che ha lasciato un messaggio sui social in questo giorno cosi importante perché purtroppo la cronaca nazionale ci racconta spesso, troppo spesso di questa barbaria:

Gli ultimi dati sui casi di femminicidio e atti di violenza sulle donne fanno spavento, proprio stanotte altre due donne in Italia sono state uccise per mano dei loro uomini. Purtroppo il lockdown ha fatto da acceleratore a questa squallida forma di violenza, trasformando a volte la convivenza forzata in una trappola infernale.

Purché subdola e spesso nascosta, questa forma di violenza può essere fermata. Denunciare è la scelta da fare sempre e non bisogna avere paura, in Italia abbiamo ancora bisogno di fare passi avanti, ma ad oggi esiste una rete di ascolto e aiuto ben strutturata, in grado di dare una mano concreta alle molte donne che purtroppo ancora oggi subiscono violenze.