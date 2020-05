L’ordinanza in sintesi prevede:

🔵 OBBLIGO

OBBLIGO 🔴 DIVIETO

DIVIETO 🟢 PERMESSO

🔵obbligo di utilizzo delle mascherine in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La disposizione non si applica per i bambini fino a 6 anni.

🟢consentita l’attività motoria individuale, intesa come semplice passeggiata nei pressi della propria abitazione muniti di mascherina negli orari che vanno dalle ore 6,30 alle ore 8,30 e dalle ore 19 alle ore 22 con l’obbligo di mantenere la distanza di 2 metri, salvo che si tratti di familiari conviventi o di minori o di persone non autosufficienti.

🔴non è consentita l’attività di footing o jogging nelle arre pubbliche o aree aperte al pubblico.

🔵chi viene da fuori Regione deve comunicare il proprio arrivo all’ASL ed al Comune di Residenza ed osservare la quarantena fiduciaria per 14 giorni con divieto di contatti sociali. La disposizione non si applica per spostamenti dovuti a motivi di lavoro o di salute.

🔴asporto VIETATO per Pub, Bar, Ristoranti, Pasticcerie, Gelaterie.

🟢consegna a domicilio CONSENTITA per attività di ristorazione (tra cui Pub, Bar, Ristoranti, Pasticcerie, Gelaterie) senza limitazioni territoriali nè di orario con la SOLA modalità della prenotazione telefonica ovvero online.

🟢consentita la vendita al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari.