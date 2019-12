Laboratorio Slow Food sui tartufi

A introdurci in questo mondo non del tutto noto saranno l’agronomo Alessandra Balduccini e la storica dell’Arte Assunta Vanacore. La parola passerà poi a Noemi Iuorio titolare dell’azienda Stagioni Picentine oltre che presidente dell’Associazione Nazionale Tartufai per la regione Campania.