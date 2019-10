Al Teatro Augusteo di Napoli è la serata di Alberto Urso e la risposta del pubblico napoletano e non solo è stata eccezionale, il teatro era pieno per circa 80% il che vuol dire un pubblico di quasi 1200 persone, provenienti da tutta la Campania per vedere e soprattutto ascoltare Alberto che per un’ora e mezza canta ininterrottamente.

Alberto Urso è un ragazzo semplice, estremamente timido, che sta cercando di rendersi conto che ormai la sua strada professionale è ben delineata e le soddisfazioni più grandi le riceve dai propri affezionati, quel pubblico che lo segue nei suoi concerti, concerti ai quali Alberto deve ancora abituarsi, il pubblico che lo acclama che canta con lui, ormai è una Star ma lui sembra non accorgersene. Sembra un copione scritto quello che dice durante il concerto, quasi una lettura di appunti dove poi esprime concetti più larghi, forse solo per combattere quella sua grande timidezza. Ci riesce bene, invece, da subito le sue prime parole sono di grande ringraziamento a Maria De Filippi,

“ la prima che ha creduto in me fino in fondo e le sarò sempre grato… “ , ringraziamenti anche per la compagna di avventure ad Amici, Giordana, parole commoventi per la nonna e la mamma e soprattutto per la sua fidanzata Valentina, la ballerina che durante Amici lo ha stregato e durante il concerto gli dedica due brani uno al pianoforte, “ Your Song “ di Elton John e poi “ Malafemmena “ di Antonio de Curtis in arte Totò per scherzare con lei ( lo spera….. ).

Un concerto dunque bellissimo, dove Alberto Urso non si è risparmiato, cantando come è nel suo stile a piena voce, 27 brani, tra il classico napoletano, il moderno con i brani del suo repertorio e CD pubblicati, non è mancato un pò di Swing dove ci ha scherzato su improvvisando un piccolo balletto , un omaggio al grande Lucio Dalla con “Caruso”. Non è mancato ovviamente il ringraziamento a Kekko Silvestre dei Modà che gli ha scritto il suo ultimo singolo E POI TI PENTI, canzone che anticipa il nuovo lavoro discografico del cantante che si chiamerà “Il sole a est” e uscirà a novembre 2019.

Verso la fine di questo fantastico concerto, Alberto ha cantato il suo inedito “ La Mia Rivoluzione “ che farà parte del nuovo CD e salutando esce dal palco, ma come da prassi e abitudine , viene richiamato a gran voce dalla platea e lui ritorna regalando a tutti il brano che più lo rappresenta come cantante lirico, “ Nessun Dorma “ salutato poi con fragorosi applausi da parte del pubblico presente.

È nata una Stella ? No, per me è una conferma del grandissimo talento di questo giovane artista che ha davanti a se un’autostrada da percorrere e lui è seduto su una Ferrari , sono sicuro pertanto che lo vedremo in giro per il mondo a portare la storia della musica italiana passata e quella recente nei suoi brani.

Complimenti Alberto, spero di riascoltarti ancora una volta a Napoli.

Alberto Urso ha cantato:

Show must go on

Who wont to live forever

Ti lascio andare

Accanto a te

I can’t help falling in love

Your song

Malafemmena

O’sole mio

Indispensabile

All of me

Hello

Bohemian rapsody

The final countdown

L’amore si sente

Nelle tue mani

Love me tender

Guarda che luna

Caruso

Non sarebbe passione

Io che amo solo te

Ancora

I’ve got you under my skin

E poi ti penti

Spece Oddity

La mia rivoluzione

Nessun dorma

