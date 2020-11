Comincia bene il campionato di A1 maschile per il C.C. Ortigia, batte agevolmente una giovane Lazio per 16-3

Il Tabellino

C.C. ORTIGIA – S.S. LAZIO NUOTO 16 – 3 (4-2, 5-0, 3-0, 4-1)

C.C. Ortigia: Tempesti, Cassia 2 , Abela, Rocchi, Di Luciano, Ferrero 1, Giacoppo (Cap) 4, Gallo 2 , Mirarchi 3 , Rossi , Vidovic 1, Napolitano 3, Piccionetti. Allenatore: Stefano Piccardo

S.S. Lazio Nuoto: Soro, Ferrante 1, Colosimo (Cap), Bobbi, Vitale 1, Marini 1, Caponero, Antonucci, Leporale, Narciso, Maddaluno, Provenziani, Moscardelli. Allenatore: Claudio Sebastianutti

Arbitri: Giovanni Lo Dico (Palermo) e Mirko Schiavo (Palermo)

Superiorità numeriche: ORT 9/13 + ; LAZ 1/9 + 1 rig.

Espulsioni definitive: Antonucci (L) e Vitale (L) nel 4° tempo per raggiunto limite di falli.

Note: Nel 2° parziale, Tempesti para un rigore a Maddaluno.

Dopo il lungo stop e una vigilia travagliata, in uno dei momenti più difficili per la pallanuoto, a Siracusa finalmente si gioca e l’Ortigia riparte con una vittoria larga e convincente.

Troppo forti i biancoverdi rispetto a una Lazio che subisce sin dall’inizio, prova a rifarsi sotto nel finale del primo tempo, ma poi soccombe a un’Ortigia che nuota, sfrutta al meglio le superiorità numeriche e difende benissimo con l’uomo in meno.

La formazione di mister Piccardo segna tantissimo affidandosi in zona gol ai suoi uomini più esperti, Giacoppo, Gallo e Napolitano, e al nuovo acquisto Mirarchi. In difesa, l’Ortigia è impenetrabile e nelle poche occasioni concesse ai laziali può contare sul solito Tempesti.

Partita senza storia che, oltre a valere i primi tre punti in classifica, è servita più che altro a riprendere il ritmo e oliare i meccanismi di gioco provati in allenamento, in vista dell’impegnativo esordio in Champions, previsto in settimana alla Cittadella.

Da segnalare l’esordio del secondo portiere Piccionetti, classe 2003, entrato nel finale.

Le interviste

Questo il commento del tecnico dell’Ortigia, Stefano Piccardo, nel post partita:

Le condizioni non sono quelle normali, ma siamo felici di essere tornati a giocare, di aver potuto rivivere l’adrenalina della partita e del pre-partita. Siamo contenti poi di essere partiti bene, la gara è andata esattamente come l’avevamo preparata, abbiamo avuto modo di far girare quasi tutti i giocatori e dare a tutti lo stesso minutaggio, quindi sono soddisfatto di questa prima giornata di campionato. Alla Lazio mancava Giorgi, ma noi probabilmente siamo più avanti nella preparazione, anche perché adesso abbiamo l’esordio in Champions League, un impegno storico per l’Ortigia.

Mister Piccardo, che oggi ha fatto esordire il 2003 Piccionetti, spende poi parole d’elogio per i suoi giovani:

Abbiamo fatto esordire questo ragazzo – afferma – che ha faticato all’inizio della stagione in allenamento, ma che adesso sta lavorando al pari di tutti. Un plauso va però a tutti i giovani di questo gruppo, compresi i tre (Giribaldi e i fratelli Condemi) che non ho convocato oggi. Meritavano di stare dentro anche loro, ma purtroppo ne devo scegliere 13.

A fine gara ha parlato anche Cristiano Mirarchi, all’esordio in campionato con la calottina biancoverde e autore di una tripletta e di un’ottima prestazione: