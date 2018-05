Simon Yates (Mitchelton-Scott) non lascia nulla al caso e si aggiudica la vittoria nella 9° Tappa rinforzando ancora la sua proprietà sulla maglia rosa. 2° posto per Pinot (FDJ), 3° Chaves (Mitchelton-Scott).

CICCONE CI PROVA A CASA SUA

Giulio Ciccone (Bardiani CSF) ci ha provato fino alla fine, ma non è riuscito a regalarsi una vittoria sul terreno di casa sua, in quell’Abruzzo in cui è cresciuto ed è cresciuta in lui la passione per il ciclismo. Purtroppo per lui però, gli uomini di classifica oggi non erano d’accordo, e così si sono dati battaglia nella scalata al Gran Sasso.

Seconda occasione per la fuga dopo quella di ieri (c’erano anche due uomini della Barhain Merida, Boaro ed il coraggioso Visconti), ma anche stavolta questa non riesce ad avere buoni ritmi fino all’arrivo, così finisce che a giocarsi la vittoria di tappa sono tutti i migliori.

Sulla salita finale perdono contatto Froome (Sky) ed Aru (UAE), che dimostrano di non avere la gamba per provare a vincere questo giro, perdendo al traguardo 1’07” l’inglese ed 1’14” l’italiano. Dopo il già citato attacco di Ciccone, che è quello che manda in difficoltà Froome, rimangono davanti Yates e Chaves (Mitchelton-Scott), Pinot (FDJ), Pozzovivo (Barhain Merida), Carapaz (Movistar), Formolo e Konrad (Bora-Hansgrohe), Bennett (Lotto NL-Jumbo), Dumoulin (Sunweb), Lopez (Astana), Ciccone, O’Connor (Dimension Data) e Woods (EF Education First-Drapac).

Quando mancava 1km e 500m tentativo di Pinot, a vuoto e rilancio di Ciccone e Pozzovivo, ma lo scatto decisivo lo piazza a sorpresa la maglia rosa Simon Yates, che dimostra di avere una forma invidiabile lasciando tutti sul posto ed andando a trionfare in solitaria sul Gran Sasso.

All’arrivo 2° Pinot, 3° Chaves con lo stesso tempo del 1°, poi a 4” Pozzovivo e Carapaz, a 10” Formolo, a 12” Dumoulin, Lopez e Bennett, mentre a 24” arriva Ciccone.

Questa la classifica generale alla fine della 9° Tappa:

1 YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 37h 37’ 15” 2 CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON – SCOTT 0’ 32” 3 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 0’ 38” 4 PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 0’ 45” 5 POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 0’ 57” 6 CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 01’ 20” 7 BENNETT George TEAM LOTTO NL – JUMBO 01’ 33” 8 DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 02’ 05” 9 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 02’ 05” 10 WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 02’ 25” 11 FROOME Chris TEAM SKY 02’ 27” 12 KONRAD Patrick BORA – HANSGROHE 02’ 34” 13 LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 02’ 34” 14 O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 02’ 36” 15 ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 02’ 36” 16 BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 02’ 46” 17 OOMEN Sam TEAM SUNWEB 02’ 54” 18 HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 03’ 14” 19 SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 03’ 37” 20 GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 04’ 12” 21 GONÇALVES José TEAM KATUSHA ALPECIN 04’ 32” 22 NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 05’ 09” 23 MEINTJES Louis TEAM DIMENSION DATA 05’ 44” 24 FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 05’ 49” 25 POELS Wout TEAM SKY 05’ 56” 26 VALLS FERRI Rafael MOVISTAR TEAM 07’ 28” 27 REICHENBACH Sébastien GROUPAMA – FDJ 10’ 33” 28 CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 10’ 50” 29 MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 11’ 34” 30 CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 13’ 30” 31 SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 14’ 46” 32 BRAMBILLA Gianluca TREK – SEGAFREDO 15’ 14” 33 ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 15’ 40” 34 HERMANS Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY 17’ 41” 35 KREUZIGER Roman MITCHELTON – SCOTT 17’ 48” 36 KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 18’ 53” 37 ELISSONDE Kenny TEAM SKY 19’ 33” 38 HAIG Jack MITCHELTON – SCOTT 20’ 34” 39 DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 21’ 17” 40 POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 23’ 10” 41 PREIDLER Georg GROUPAMA – FDJ 23’ 29” 42 MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 24’ 21” 43 MOHORIC Matej BAHRAIN – MERIDA 25’ 06” 44 TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 26’ 41” 45 GESINK Robert TEAM LOTTO NL – JUMBO 26’ 57” 46 LAMMERTINK Maurits TEAM KATUSHA ALPECIN 27’ 06” 47 DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 29’ 58” 48 VERVAEKE Louis TEAM SUNWEB 30’ 17” 49 KING Benjamin TEAM DIMENSION DATA 30’ 28” 50 PANTANO GOMEZ Jarlinson TREK – SEGAFREDO 30’ 52” 51 DE LA PARTE Victor MOVISTAR TEAM 32’ 05” 52 HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 33’ 11” 53 CAPECCHI Eros QUICK-STEP FLOORS 33’ 33” 54 CICCONE Giulio BARDIANI CSF 33’ 47” 55 ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 33’ 47” 56 GROSSSCHARTNER Felix BORA – HANSGROHE 33’ 52” 57 JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 35’ 06” 58 VISCONTI Giovanni BAHRAIN – MERIDA 35’ 12” 59 ROCHE Nicolas BMC RACING TEAM 35’ 20” 60 BOARO Manuele BAHRAIN – MERIDA 37’ 10” 61 TORRES AGUDELO Rodolfo Andre ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 37’ 15” 62 BROWN Nathan EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 37’ 56” 63 CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 38’ 42” 64 PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 40’ 42” 65 WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 40’ 58” 66 BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 41’ 00” 67 HAGA Chad TEAM SUNWEB 41’ 01” 68 BIDARD François AG2R LA MONDIALE 42’ 10” 69 ARMEE Sander LOTTO SOUDAL 43’ 05” 70 BERHANE Natnael TEAM DIMENSION DATA 43’ 12” 71 DE LA CRUZ MELGAREJO David TEAM SKY 43’ 30” 72 ROUX Anthony GROUPAMA – FDJ 44’ 40” 73 ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 45’ 28” 74 BOUWMAN Koen TEAM LOTTO NL – JUMBO 46’ 04” 75 CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 47’ 30” 76 SENNI Manuel BARDIANI CSF 49’ 53” 77 JANSE VAN RENSBURG Jacques W TEAM DIMENSION DATA 50’ 23” 78 DE MARCHI Alessandro BMC RACING TEAM 50’ 39” 79 GAVAZZI Francesco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 50’ 45” 80 PFINGSTEN Christoph BORA – HANSGROHE 52’ 12” 81 VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 53’ 27” 82 DENZ Nico AG2R LA MONDIALE 54’ 30” 83 TONELLI Alessandro BARDIANI CSF 58’ 33” 84 BAK YTTING Lars LOTTO SOUDAL 59’ 17” 85 QUINTANA Dayer MOVISTAR TEAM 1h 0’ 07” 86 SCHMIDT Mads Würtz TEAM KATUSHA ALPECIN 1h 02’ 19” 87 BENEDETTI Cesare BORA – HANSGROHE 1h 02’ 39” 88 LADAGNOUS Matthieu GROUPAMA – FDJ 1h 02’ 47” 89 MORI Manuele UAE TEAM EMIRATES 1h 03’ 09” 90 HANSEN Adam James LOTTO SOUDAL 1h 04’ 01” 91 JUUL JENSEN Christopher MITCHELTON – SCOTT 1h 04’ 04” 92 GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 1h 04’ 26” 93 CAVAGNA Rémi QUICK-STEP FLOORS 1h 04’ 42” 94 MORABITO Steve GROUPAMA – FDJ 1h 04’ 51” 95 PUCCIO Salvatore TEAM SKY 1h 07’ 35” 96 DIDIER Laurent TREK – SEGAFREDO 1h 07’ 51” 97 BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 1h 08’ 32” 98 BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 1h 08’ 52” 99 STYBAR Zdenek QUICK-STEP FLOORS 1h 10’ 12” 100 VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 1h 10’ 35” 101 ROY Jérémy GROUPAMA – FDJ 1h 11’ 34” 102 VENTURINI Clement AG2R LA MONDIALE 1h 12’ 37” 103 EG Niklas TREK – SEGAFREDO 1h 12’ 58” 104 ANTON HERNANDEZ Igor TEAM DIMENSION DATA 1h 13’ 14” 105 MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 1h 13’ 25” 106 BELKOV Maxim TEAM KATUSHA ALPECIN 1h 13’ 50” 107 BELLETTI Manuel ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 1h 14’ 21” 108 PEDRERO Antonio MOVISTAR TEAM 1h 14’ 29” 109 VAN HOECKE Gijs TEAM LOTTO NL – JUMBO 1h 15’ 21” 110 FRANKINY Kilian BMC RACING TEAM 1h 15’ 28” 111 DOWSETT Alex TEAM KATUSHA ALPECIN 1h 15’ 37” 112 MARTIN Tony TEAM KATUSHA ALPECIN 1h 16’ 15” 113 KIRYIENKA Vasil TEAM SKY 1h 16’ 26” 114 LAENGEN Vegard Stake UAE TEAM EMIRATES 1h 16’ 32” 115 MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 1h 16’ 58” 116 SEPULVEDA Eduardo MOVISTAR TEAM 1h 17’ 07” 117 NIBALI Antonio BAHRAIN – MERIDA 1h 17’ 50” 118 LINDEMAN Bert-Jan TEAM LOTTO NL – JUMBO 1h 17’ 54” 119 DEMPSTER Zakkari ISRAEL CYCLING ACADEMY 1h 18’ 15” 120 FERNANDEZ Ruben MOVISTAR TEAM 1h 19’ 23” 121 FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 1h 19’ 45” 122 KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 1h 19’ 54” 123 VILLELLA Davide ASTANA PRO TEAM 1h 20’ 02” 124 PLANCKAERT Baptiste TEAM KATUSHA ALPECIN 1h 20’ 05” 125 VENTOSO ALBERDI Francisco Jo BMC RACING TEAM 1h 20’ 13” 126 VAN EMDEN Jos TEAM LOTTO NL – JUMBO 1h 20’ 18” 127 VLIEGEN Loïc BMC RACING TEAM 1h 20’ 25” 128 IRIZAR ARAMBURU Markel TREK – SEGAFREDO 1h 20’ 29” 129 KNEES Christian TEAM SKY 1h 20’ 56” 130 LAT NEILANDS Krists ISRAEL CYCLING ACADEMY 1h 21’ 10” 131 DOCKER Mitchell EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 1h 21’ 12” 132 ANDREETTA Simone BARDIANI CSF 1h 21’ 14” 133 SAGIV Guy ISRAEL CYCLING ACADEMY 1h 21’ 53” 134 NOVAK Domen BAHRAIN – MERIDA 1h 22’ 03” 135 BONIFAZIO Niccolò BAHRAIN – MERIDA 1h 22’ 21” 136 MØRKØV Michael QUICK-STEP FLOORS 1h 22’ 33” 137 BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 1h 22’ 54” 138 BONNET William GROUPAMA – FDJ 1h 23’ 31” 139 SCULLY Tom EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 1h 24’ 19” 140 MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 1h 24’ 25” 141 SBARAGLI Kristian ISRAEL CYCLING ACADEMY 1h 25’ 02” 142 VENTER Jaco TEAM DIMENSION DATA 1h 26’ 14” 143 BEWLEY Sam MITCHELTON – SCOTT 1h 27’ 19” 144 DEBUSSCHERE Jens LOTTO SOUDAL 1h 27’ 52” 145 SENECHAL Florian QUICK-STEP FLOORS 1h 28’ 12” 146 ROELANDTS Jurgen BMC RACING TEAM 1h 28’ 14” 147 MULLEN Ryan TREK – SEGAFREDO 1h 28’ 23” 148 BARBIN Enrico BARDIANI CSF 1h 29’ 25” 149 LUTSENKO Alexey ASTANA PRO TEAM 1h 29’ 48” 150 VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 1h 30’ 31” 151 VAN POPPEL Danny TEAM LOTTO NL – JUMBO 1h 31’ 22” 152 VAN ASBROECK Tom EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 1h 31’ 40” 153 CURVERS Roy TEAM SUNWEB 1h 31’ 40” 154 CAMPENAERTS Victor LOTTO SOUDAL 1h 31’ 57” 155 SABATINI Fabio QUICK-STEP FLOORS 1h 32’ 05” 156 DRUCKER Jean-Pierre BMC RACING TEAM 1h 32’ 56” 157 SCHILLINGER Andreas BORA – HANSGROHE 1h 33’ 35” 158 PEDERSEN Mads TREK – SEGAFREDO 1h 34’ 43” 159 HAMILTON Christopher TEAM SUNWEB 1h 35’ 05” 160 FRISON Frederik LOTTO SOUDAL 1h 36’ 39” 161 HOFSTEDE Lennard TEAM SUNWEB 1h 37’ 49” 162 TURRIN Alex WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 1h 39’ 28” 163 MOSCA Jacopo WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 1h 40’ 37” 164 VAN POPPEL Boy TREK – SEGAFREDO 1h 41’ 09” 165 SIMION Paolo BARDIANI CSF 1h 42’ 14” 166 BERTAZZO Liam WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 1h 43’ 09” 167 COLEDAN Marco WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 1h 43’ 22” 168 TUFT Svein MITCHELTON – SCOTT 1h 44’ 22” 169 ZHUPA Eugert WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 1h 44’ 36” 170 FONZI Giuseppe WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 1h 57’ 46”

Classifica concessa da: SpazioCiclismo

CreditFoto: Facebook