Effettuato il sorteggio degli accoppiamenti del primo turno e la griglia del secondo. In palio 7 posti in Serie D.

Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 168, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il risultato del sorteggio integrale per aree con il quale si definisce la griglia degli spareggi tra le seconde classificate nei rispettivi campionati di Eccellenza. Ventotto squadre lotteranno per ottenere sette posti in Serie D. Per centrare l’obiettivo devono superare due turni a partire dal 20 maggio. Per quanto riguarda l’ordine di svolgimento delle gare del secondo turno, è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che ha disputato nel turno precedente la prima partita in casa e viceversa; qualora entrambe le formazioni risultassero nella stessa condizione si procederà con il sorteggio. Le squadre s’incontreranno nella fase nazionale il 20 e 27 maggio con le gare di andata e ritorno del primo turno e il 3 e 10 giugno con le gare del secondo e ultimo step sempre organizzate sui 180’.

Primo turno (andata 20/05/17 – ritorno 27/05/2017)

A) Lombardia A – Piemonte Valle d’Aosta A

B) Lombardia B – Girone CPA Trento/CPA Bolzano

C) Lombardia C – Veneto B

D) Piemonte Valle D’Aosta B – Veneto A

E) Liguria-Friuli Giulia

F) Abruzzo – Lazio A

G) Sardegna – Toscana A

H) Lazio B – Toscana B

I) Umbria – Emilia Romagna A

L) Emilia Romagna B – Marche

M) Sicilia A – Calabria

N) Molise – Campania B

O) Sicilia B – Campania A

P) Puglia – Basilicata

A, B e C sono i gironi di Eccellenza delle Regioni che ne contemplano due o tre

Secondo turno (andata 3/06/2016 – ritorno 10/06/2016)

Vincente B-Vincente A

Vincente C-Vincente E

Vincente D-Vincente F

Vincente H-Vincente L

Vincente I-Vincente G

Vincente M-Vincente N

Vincente P-Vincente O