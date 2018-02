Juve Stabia vs Sicula Leonzio, la sfida di Sibilli

Certo che fa sorridere o forse no, in realta’ siamo invecchiati. Un Sibilli che sfida la Juve Stabia, non e’ Salvatore giocatore che ha fatto benissimo con la maglia delle vespe e spesso ha anche incrociato i guantoni contro la sua ex Juve Stabia, ma mettiamo ordine:

Salvatore Sibilli:

Stagione 2003-2004, a Castellammare di Stabia, arriva un furetto pelato che nella prima partita contro la Battipagliese offre un assist delizioso per Luigi Castaldo che fara’ esplodere il Romeo Menti.

Gli Stabiesi scoprono Salvatore Sibilli che diventera’ presto un idolo della tifoseria.

Velocita’, assist, goal insomma “Sasa’ ” dimostera’ al popolo Stabiese di essere quel giocatore devastante che mancava o forse che e’ mancato alla Juve Stabia.

Il capolavoro di Sibilli con la maglia della Juve Stabia resta il derby di Cava de Tirreni quando nella stagione successiva in Serie C2, realizzo’ una doppietta condita con un cucchiaio su calcio di rigore . Morale della favola, Simonetta Lamberti ammutolito e Stabiesi in festa.

Nel 2005-2006 si chiude la favola di Sibilli con la Juve Stabia ma Sasa’, iniziera’ un seconda parte di carriera con il Sorrento dove non ci mettera’ molto a prendersi i favori dei tifosi ed a consumare il “classico” goal dell’ex contro la Juve Stabia, su rigore con un tocco su cucchiaio leggero ed ironico.

L’eredita’, da Sibilli a Sibilli:

Nella Sicula Leonzio, gioca Giuseppe Sibilli, classe 1996. Esterno di attacco devastante che in Sicilia sta scrivendo pagine importanti. Prima la maglia del Siracusa , adesso quella del Leonzio nella vicina Lentini.

Sibilli che sfidera’ la Juve Stabia ed ancora una volta la storia si ripete.