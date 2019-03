Universiadi a Caserta : il comune partecipa ad un vertice dell’incontro svoltosi martedì pomeriggio in Regione Campania. Per il Comune era presente l’assessore Alessandro Pontillo.

Comunicato stampa

“Dal commissario straordinario Gianluca Basile – spiega l’assessore Pontillo – in sede di apertura dei lavori è giunto l’apprezzamento per la nostra Amministrazione circa l’intuizione che ci ha indirizzato alla costituzione di un comitato di sostegno locale alla manifestazione. Indirizzo che ha suscitato l’interesse di altre realtà municipali presenti all’incontro in Regione, nonché la conferma che l’Agenzia Regionale Universiadi sosterrà gli enti locali che intendono cogliere l’occasione delle gare per promuovere e valorizzare nei mesi precedenti il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico del territorio”.

“Sul piano strettamente tecnico – conclude l’assessore – l’Agenzia ha confermato la possibilità che, per lo stadio Pinto, come da noi richiesto, si dia luogo ad una più ampia azione di ripristino e decoro per 290mila euro, da aggiungere alle già impegnative iniziative in corso. Questa seconda attività potrà essere svolta anche dopo l’iniziale scadenza già fissata alla fine di maggio per gli impianti che in tutta la Campania ospiteranno le gare delle Universiadi”.