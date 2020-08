Marchianò Vini è un’azienda specializzata in prodotti tipici di eccellenza dell’enogastronomia calabrese. Chef De Feo estasiato dalla qualità della proposta.

I viaggi del gusto

Chef Rino De Feo, nonostante sia rimasto bloccato in Italia a causa del Covid, non riesce a stare fermo e nel suo continuo girovagare incontra sovente aziende specializzate in prodotti tipici dell’enogastronomia. In questo viaggio, ha incontrato la Marchianò Vini, un’azienda di Montalto Uffugo, paese di 20 mila anime in provincia di Cosenza, prevalentemente collinare.

Quegli incontri che ti lasciano il segno

L’incontro tra lo Chef Rino De Feo e la Marchianò Vini porterà sicuramente dei frutti oltre la bella e forte amicizia nata istantaneamente, perchè un’azienda che valorizza i prodotti del territorio, in questo caso quelli calabresi, puntando sulla qualità dei suoi prodotti e sulle produzioni di assoluto artigianato è quello che costantemente lo chef ricerca per le proprie ricette. E’ di luglio l’evento Stabia delle Due Sicilie, un evento di successo assoluto realizzato presso Zembrì a Castellammare di Stabia, nato proprio a seguito del viaggio in Sicilia di poche settimane prima.

Marchianò Vini, prodotti tipici della Calabria

L’azienda Marchianò Vini ha un’offerta che spazia dai prodotti tipici calabresi trattati in maniera naturale e biolocicamente e vini Dop come il famigerato Cirò. I prodotti offerti sono marmellate, le classiche spaghettate calabre a base di peperoncino ed aglio, sino ad arrivare all’olio e sott’oli.