Grecia, apertura frontiere – Ieri il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla la decisione di Grecia e Austria di non aprire i confini agli italiani si era così espresso:“Se qualcuno pensa di trattarci come un lazzaretto sappia che non resteremo immobili. Esigiamo rispetto”.

Una decisione che aveva generato molto malcontento tra gli italiani che amano trascorrere le loro vacanze estive in Grecia. Questa mattina alcune precisazioni in merito.