Regioni, stamattina un tavolo di lavoro per discutere di riaperture in sicurezza di attività culturali e non solo

Maggio e giugno saranno mesi decisivi per le riaperture e le regioni si stanno già preparando, nonostante non esista un calendario “ufficiale” da seguire. Soprattutto in vista della stagione estiva, le regioni stanno procedendo con cautela ma con la voglia di ripartire e riprendersi, soprattutto economicamente. Si è tenuto stamattina un primo incontro tra un gruppo di lavoro ristretto delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana. Sul tavolo della discussione la riapertura di palestre e piscine e di altre attività culturali. L’Assessore del turismo e dei trasporti dell’Emilia-Romagna ha invitato a farsi trovare pronti per quando ciò avverrà; parlando durante la presentazione dell’Ironman di Cervia, evento sportivo che si terrà a settembre.

Lo scorso anno abbiamo adottato protocolli univoci per tutto il territorio nazionale perché venivamo da un lockdown e non c’era la suddivisione in fasce colorate. Ora siamo in una situazione diversa perché abbiamo le colorazioni. Quando ragioneremo sui protocolli dovremo avere un’attenzione rispetto a questa impostazione nuova”

I prossimi settori da tenere in considerazione per il gruppo di lavoro saranno l’apertura dei bagni e degli alberghi.