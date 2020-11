Usa 2020: Trump vs Biden, chi vincera’?

USA 2020 E’ Arrivato il giorno tanto atteso negli Stati Uniti D’America con i riflettori puntati in ogni angolo del globo, le elezioni per eleggere il nuovo inquilino della casa bianca. La sfida e’ tutta tra Donald Trump presidente in carica ed il Senatore Joe Biden, una sfida che vede alla vigilia il Senatore Democratico favorito nei sondaggi ma anche nelle scorse elezioni la storia era la stessa con la vittoria dell’imprenditore ai danni della Signora Clinton.

Trump ed il grande pubblico:

Donald John Trump ; New York, 14 giugno 1946) è un politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, 45º presidente degli Stati Uniti d’America dal 20 gennaio 2017.

E’ un personaggio gia noto al mondo. Imprenditore di successo e volto televisivo, insomma un personaggio che non aveva certo bisogno di presentazioni. Repubblicano e uomo che prima della scena politica era noto anche per le sue apparizioni televisive. Insomma un uomo per tutte le stagioni che cerca la riconferma alla casa bianca.

Biden sogna la Casa Bianca

Biden e’ un personaggio che abbiamo imparato a conoscere nel resto del mondo in questi mesi. Senatore, vice di Obama una brillante carriera politica alle spalle.

Joseph Robinette Biden Jr., meglio noto come Joe Biden ; Scranton, 20 novembre 1942), è un politico statunitense del Partito Democratico, già senatore per il Delaware (1973-2009) e vicepresidente degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Obama (2009-2017).Una cosa e’ certa, ha sicuramente fatto una grande campagna elettorale perche’ ha recuperato voti e diventato il favorito alla vigilia di questa importante elezione. Sara’ democratico il nuovo inquilino della casa bianca ?

Il sistema di voto:

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America del 2020 si stanno tenendo oggi, 3 novembre 2020, e sono le 59e elezioni presidenziali della storia degli Stati Uniti. Essendo delle elezioni “indirette”, gli elettori saranno chiamati ad eleggere i cosiddetti grandi elettori che il 14 dicembre 2020 si riuniranno nel Collegio elettorale per eleggere il nuovo presidente e il suo vice presidente. Se dal Collegio elettorale non risulta una maggioranza assoluta di almeno 270 voti a favore di un candidato (quorum necessario per l’elezione), a nominare il nuovo presidente sarà la Camera dei rappresentanti a maggioranza fra i tre candidati che hanno ricevuto più voti sempre nel Collegio elettorale. Il vice presidente sarà invece nominato dal Senato, eleggendolo fra i due nominativi che hanno ricevuto più voti nel Collegio elettorale.

