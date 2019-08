Acerrana1926, e’ tempo di abbonamenti

Oggi e’ tempo di abbonamenti in casa Acerrana, la societa’ attraverso una nota ufficiale, rende noto, tutte le novita’ per i tifosi:

Si aprirà GIOVEDI’ 1 AGOSTO la Campagna Abbonamenti della POLISPORTIVA ACERRANA 1926.

#BENTORNATORO

Abbonarsi è una scelta fondamentale di ogni Tifoso per sostenere gli sforzi e gli obiettivi comuni: portare il Toro sempre più in ALTO!

ABBONARSI E’ SEMPLICE!!

Puoi recarti presso i seguenti Punti Vendita durante gli orari di apertura e sottoscrivere l’Abbonamento.

Per DONNE e BAMBINI l’ingresso sarà GRATUITO!!

➡ ACERRANA STORE – Via Annunziata

➡ CAFFETTERIA ANNUNZIATA – Via Annunziata

➡ Fratelli Capone tipografia – Via Duomo

➡ Eni Station Acerra – Via Molino Vecchio

➡ Buffetti Punto Emme Acerra – Via Cimarosa

➡ Pizzeria da Nino Pannella – Via Arafat

➡ CAF e PATRONATO UNILPE di Antonio Laudando –

Via George Sand | Via Grazia Deledda

➡ INTRALOT – Via Volturno

➡ Gelateria LeccaLecca – Corso Italia

➡ Bar Tortora – Corso Italia

➡ Eurobet Parco Dei Pini Acerra – Via Vittorio Veneto

➡ DEPI Petroli” – Strada Provinciale Pomigliano – Acerra

➡ Bar Mediterraneo A.G – Via Basilicata – Parco Mediterraneo

➡ Pasticceria Lello Acerra – Corso Vittorio Emanuele II

Per ulteriori informazioni

329 572 4803 | Simone D’inverno

Oppure contattaci sui nostri canali Social!!

Forza Acerrana!

BENTORNATO TORO!