Lazio che cerca i tre punti contro lo Zenit

La Lazio ospiterà lo Zenit in Champions League. Dopo un brillante successo allo Scida di Crotone, i biancazzurri tornano in Europa ospitando una squadra che vuole i tre punti per sperare ancora negli ottavi. Dall’altra parte, la Lazio vuole ottenere i tre punti per ottenere la certezza della qualificazioni.

Torna Luis Felipe dal primo minuto

Ottavi dunque sempre più vicini per Inzaghi e i suoi. Inzaghi dopo la vittoria in Calabria potrebbe aver recuperato tutti i suoi giocatori. Torna Luis Felipe dal primo minuto. A centrocampo lotta aperta tra Parolo e Akpa Akpro per una maglia da titolare. Di seguito ecco le formazioni probabili schierate dalle due squadre.

Lazio-Zenit: Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, Franco, Marusic, Djavan Anderson, Czyz, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

ZENIT (3-4-3): Kerzhakov; Lovren, Rakitsky, Santos; Kuzyaev, Barrios, Erokhin, Zhirkov; Malcom, Dzyuba, Mostovoy. A disp. Lunev, Vasyutin, Driussi, Azmoun, Shamokin, Prokhin, Sutormin. All.: Semak.