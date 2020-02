Dopo le rispettive delusioni contro Inter e Verona in campionato, Milan e Juventus si affrontano giovedì sera per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Vediamo statistiche ed almanacchi che riguardano le due squadre.

Milan-Juventus: il percorso delle due formazioni in Coppa Italia

Entrambe hanno cominciato il loro percorso a partire dagli ottavi di finale, giocando sia ottavi che quarti in casa. Il Milan ha battuto agevolmente la SPAL per 3-0 nel suo primo match della competizione, per poi riconfermarsi in uno pirotecnico 4-2 contro il Torino (gara vinta all’extra time dopo il 2-2 dei primi novanta minuti).

La Juventus ha iniziato il suo percorso di coppa battendo agevolmente l’Udinese per 4-0. Allo stesso modo si è imposta sulla Roma per 3-1 ai quarti.

Nella scorsa stagione i bianconeri lasciarono la competizione anzitempo dopo aver perso per 3-0 sul campo dell’Atalanta, in occasione dei quarti di finale. I rossoneri invece uscirono sconfitti dal doppio confronto contro la Lazio (0-0 all’andata, 1-0 al ritorno) proprio in semifinale.

Milan-Juventus: i precedenti di Coppa Italia fra le due formazioni

Tralasciando gli almanacchi di Serie A, le due formazioni si sono incontrate l’ultima volta in Coppa Italia nella finale dell’edizione 2017-2018: finì 4-0 per i bianconeri con reti di Benatia (doppietta), Douglas Costa ed autorete di Kalinic.

L’anno prima, nel 2017, i rossoneri furono eliminati ai quarti di finale proprio a Torino: la gara terminò 2-1 per i bianconeri, reti di Dybala, Pjanic e Bacca. L’anno prima ancora, nel 2016, le due squadre si ritrovarono in finale. Al termine di un match dal grande equilibrio, a spuntarla fu ancora la squadra allora allenata da Allegri, che si impose ai supplementari per 1-0 con rete di Morata.

Tornando ancora più indietro, si arriva al 2013: quarti di finale a Torino ed ennesima vittoria bianconera di misura. Decisivo Vucinic ai supplementari dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (gol di El Shaarawy e Giovinco).

L’ultimo doppio confronto fra le due squadre avvenuto in semifinale risale all’anno 2012: nel match d’andata la Juventus vinse a Milano per 2-1 (con doppietta di Cáceres ed in mezzo il gol di El Shaarawy). Al ritorno i rossoneri pareggiarono i conti: al vantaggio di Del Piero risposero Mesbah e Maxi Lopez. A spuntarla furono i bianconeri ai supplementari con l’eurogol di Vucinic.

Fonte immagine principale: Pagina Facebook ufficiale della Juventus