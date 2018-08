I Toffees non riescono a superare i Wolves, nonostante vadano due volte in vantaggio: Wolverhampton – Everton 2-2.

WOLVERHAMPTON – EVERTON 2-2, LA CRONACA

Primo tempo in cui accade di tutto. Il Wolverhampton, con un’organizzazione di gioco già assodata, gestisce meglio il pallone, ma non riesce comunque a rendersi pericoloso dalle parti di Pickford.

A colpire così è l’Everton, che nonostante un reparto offensivo di qualità fino a quel momento non si era fatto notare: al 17° calcio di punizione di Baines, mischia in area da cui esce Richarlison, che trafigge Rui Patricio e segna il suo primo gol in maglia Everton, 0-1.

Sigurdsson va vicino al raddoppio, ma il portiere portoghese è bravo a deviare.

Poi arriva la frittata ad opera di Jagielka: il capitano perde palla al limite dell’area e entra in scivolata, punizione e cartellino rosso. Alla battuta va Ruben Neve, che mira al palo di Pickford ed al 44° fa 1-1, con i Toffee rimasti in 10.

Nonostante l’inferiorità numerica l’Everton nella seconda frazione ha il pallino del gioco in mano e riesce a evitare pericoli, se non un’occasione per Jimenez a inizio ripresa, quando l’ex Atletico si presenta a tu per tu con Pickford, che gli nega la gioia del gol.

67° minuto, Tosun scambia con Richarlison, il brasiliano calcia a giro sul secondo palo e trafigge per la seconda volta Rui Patricio, clamoroso 1-2 dell’Everton in 10 uomini.

Il Wolverhampton, proprio quando sembrava soffrire però, trova il gol del pareggio: cross dalla destra di Neves verso Jimenez ed all’80° è 2-2.

L’Everton a questo punto va alla ricerca del gol che lo riporterebbe in vantaggio, ma tutti i contropiedi azionati finiscono con un nulla di fatto.

A fine partita 1 punto che accontenta tutti, con Richarlison (uscito acciaccato negli ultimi minuti) che all’esordio regala già le prime gioie alla sua nuova tifoseria. Ai Toffees mancavano ancora molti dei nuovi giocatori acquistati: saranno loro a regalare il salto di qualità?

WOLVERHAMPTON – EVERTON 2-2, IL TABELLINO

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Bennett, Cody, Boly; Doherty, Neves, Moutinho (85° Gibbs-White), Jonny (76° Vinagre) ; Costa (71° Bonatini) , Jimenez, Jota.

Panchina: Ruddy, Enobakhare, Saiss, Hause. Allenatore: Espirito Santo

Everton (4-3-3): Pickford; Coleman, Jagielka, Keane, Baines; Gueye, Schneiderlin, Sigurdsson (43° Holgate); Walcott, Tosun (81° Niasse), Richarlison (86° Digne).

Panchina: Stekelenburg, Davies, Sandro, Calvert-Lewin. Allenatore: Marco Silva

MARCATORI: 17° è 67° Richarlison (E), 44° Neves (W), 80° Jimenez (W)

ESPULSI: Jagielka al 40° (E)

CreditFoto: Facebook