Frattese, la direzione di gara per domenica

DESIGNATA LA TERNA ARBITRALE DI ASD FRATTAMAGGIORE CALCIO-ASD SIBILLA FLEGREA , Comunicato stampa della societa’ azzurro stellata:

In data odierna l’AIA ha diramato le designazioni degli arbitri che dirigeranno i match in questo weekend di calcio. Asd Frattamaggiore Calcio-Asd Sibilla Flegrea, gara valevole per la nona giornata del Girone A di Eccellenza Campania, è stata affidata a Sabatino Ambrosino. Il fischietto proveniente dalla sezione di Nola sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Vernacchio e Gennaro Pollaro, rispettivamente dalle sezioni di Ariano Irpino e Napoli. Di seguito riportata la terna arbitrale designata per la gara in programma domenica mattina al “P. Ianniello”: