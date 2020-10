Inter-Milan 1-2, Ibrahimovic vince il derby personale con Lukaku. Ecco le pagelle interiste: da rivedere la difesa e qualche scelta di Conte.

INTER-MILAN 1-2 LE PAGELLE

HANDANOVIC 6,5: para il rigore ma non può nulla sulla ribattuta e sul raddoppio dello svedese.

D’AMBROSIO 5: si fa saltare facilmente da Leao sulla seconda rete e regala due palloni sanguinosi, uno a Theo Hernandez e l’altro a Ibra.

DE VRIJ 5,5: poco reattivo sulla ribattuta del rigore, perde molti duelli aerei con Ibrahimovic.

KOLAROV 5: commette il fallo da rigore dopo che sembrava aver recuperato su Ibrahimovic e se lo perde in occasione del raddoppio. Propizia il goal di Lukaku. Non sembra adattissimo a giocare in quel ruolo.

HAKIMI 6: supera subito Theo Hernandez con un tunnel ma l’errore con cui si mangia il raddoppio nella ripresa è molto grave.

BARELLA 6,5: è il solito motorino instancabile, ma fa molto anche in fase di possesso.

BROZOVIC 5: disordinato in fase di costruzione della manovra e molto molle in fase difensiva. Si fa superare da Saelemaekers sull’azione che porta al rigore. (Dal 67’ ERIKSEN 5: negativo il suo ingresso in campo, si fa vedere più in fase difensiva che offensiva).

VIDAL 5,5: recupera diversi palloni, realizza un gran cross poi sprecato da Hakimi, ma il suo apporto in fase di costruzione si esaurisce lì. (Dall’83’ SANCHEZ s. v.).

PERISIC 6: perde i primi duelli con Calabria ma lo supera quando serve l’assist vincente a Lukaku. Può fare di meglio anche in un ruolo che non è il suo.

LUKAKU 6: segna il goal dell’1-2 e sfiora il secondo più volte; errori di precisione che però non minano la sua prestazione sufficiente.

LAUTARO MARTINEZ 6: fa ammattire Kjaer nel primo tempo ma si spegne alla distanza.

CONTE 5,5: continua a convincere poco la difesa con due terzini anche se oggi la scelta era quasi obbligata. Effettua pochi cambi e tardivi, non è la prima volta; la sua squadra subisce troppi goal, occorre trovare dei correttivi.