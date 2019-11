Domani alle ore 15 si gioca Inter – Spal, gara valida per la 14ma giornata del campionato. Lautaro è in dubbio, Spal con l’attacco pesante.

Chiusa la parentesi europea, ricomincia per l’Inter la caccia alla Juventus capolista. I nerazzurri hanno un vantaggio di 7 punti sulla Lazio terza ma sono un punto sotto i bianconeri. Con ogni probabilità ci sarà un turno di riposo per Godin, al suo posto giocherà D’Ambrosio, ormai guarito al 100 %, mentre a centrocampo ci sarà Gagliardini. Conte ha dubbi per quanto riguarda gli esterni: sulla destra il favorito è Candreva, mentre sulla sinistra c’è ballottaggio tra Lazaro e Biraghi con Asamoah sullo sfondo. Il ghanese ha recuperato dalle noie al ginocchio e si allena in gruppo da giovedì; dovrebbe essere convocato. Ancora indisponibili Sensi e Alexis Sanchez. Infine c’era qualche perplessità sull’impero di Lautaro Martinez dovuto al suo essere diffidato ma Conte in conferenza stampa ha dichiarato che la partita di domani è quella più importante, fugando ogni dubbio.

La Spal si trova al penultimo posto in classifica e perciò ha disperato bisogno di punti: 2 sono le lunghezze che la separano sia dall’ultimo posto che dal Lecce diciassettesimo. Semplici non può disporre di Missiroli squalificato e di Di Francesco alle prese con un nuovo infortunio. Ha recuperato da una forte contusione Strefezza che però andrà in panchina, a centrocampo Murgia è in vantaggio su Valoti. Il tandem d’attacco sarà Floccari-Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI INTER – SPAL:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Lazaro; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Bastoni, Asamoah, Biraghi, Dimarco, Borja Valero, Politano, Esposito.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

A disposizione: Thiam, Letica, Salamon, Strefezza, Felipe, Igor, Kryeziu,Valoti, Moncini, Mastrilli, Paloschi.