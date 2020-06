Pescara-Juve Stabia: i Convocati per la 29ª giornata di campionato di Serie B

La Juve Stabia rende noto i nomi dei giocatori scelti da Mister Caserta per scendere in campo contro il Pescara. Allo Stadio Adriatico si giocherà la 29ª giornata di campionato di Serie B. Dopo un lungo stop le vespe si troveranno di nuovo in campo, faccia a faccia contro l’avversario per acquisire punti necessari per scalare la classifica.

Qui di seguito il comunicato della società con i nomi dei convocati:

“Al termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questa mattina al “Romeo Menti”, il tecnico Fabio Caserta (che domani festeggerà le 100 panchine da professionista, considerando solo la regular season) ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Pescara-JuveStabia, valevole per la 29^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, 20 giugno 2020, con inizio alle ore 18 allo stadio “Adriatico” di Pescara. La squadra – come da protocollo vigente – ha raggiunto l’Abruzzo con due pullman. Portieri: Provedel, Russo Difensori: Allievi, Germoni, Tonucci, Troest, Vitiello. Centrocampisti: Addae, Buchel, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mastalli, Mezavilla. Attaccanti: Bifulco, Canotto, Cisse, Di Mariano, Elia, Forte, Melara. Indisponibili: Polverino. Squalificati: Fazio S.S. JuveStabia”

