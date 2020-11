Torino-Lazio: allo stadio dei granata si gioca una delle partite più appassionanti di questo campionato

Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata ospitano la Lazio. La squadra torinese è ancora orfana del primo successo in campionato, mentre le Aquile di Simone Inzaghi vogliono continuare la striscia positiva di risultati. La partita è arbitrata dal signor Chiffi. Match che comincia con palla a favore dei padroni di casa che testano gli avversari, ma i biancocelesti si fanno subito avanti aggressivamente trovando il gol con Pereira al 15′ che calcia alle spalle di Sirigu. Risponde Bremer poco dopo, al 19′ con una palla ghiotta a seguito di un corner. Il calciatore batte Reina in tuffo: 1-1. Al 21′ è il turno del “gallo” Belotti che trova il gol con un tiro centrale. Reina sfiora con le gambe ma non la prende: 2-1. Biancocelesti cominciano il primo tempo in vantaggio grazie a Pereira. Torino trova il pari con Bremer. Belotti ribalta il match.

Una partita ricca di gol: Inzaghi festeggia, Giampaolo si dispera. Finisce 3-4

Secondo tempo che parte bene per Inzaghi e i suoi, con Milinkovic-Savic che al 48′ la mette dentro con una splendida pennellata su punizione. Intorno al 53′ la Lazio fa fatica a trovare spazi e temporeggia coi fraseggi. Sul finale all’87’ il Torino risponde con Lukic. Al recupero Nkolou compie un’ingenuità in area di rigore; fallo di mano e rigore per i biancocelesti che Immobile trasforma in un 3-3. Sul finale di recupero, rete di Caicedo che chiude i giochi con un 3-4. Partita intensa e ricca di gol, piena di ribaltamenti di fronte. Gara folle e appassionante. Torino-Lazio finisce 3-4 per la gioia di Inzaghi. Giampaolo si dispera.

Torino-Lazio: 3-4: il tabellino

RETE: 14′ Pereira, 19′ Bremer, 24′ Belotti rig; 48′ Milinkovic-Savic, 88′ Lukic, 93′ Immobile rig,, 95′ Caicedo

TORINO (4-3-1-2) – Sirigu; Vojvoda (69′ Singo), Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi (69′ N’Koulou), Belotti (76′ Bonazzoli). A disposizione: Milinkovic-Savic V., Rosati, Izzo, Murru, Buongiorno, Segre, Linetty, Gojak, Edera. Allenatore: Giampaolo

LAZIO (3-5-2-) – Reina; Ramos, Hoedt, Acerbi; Patric, Sergej, Parolo (45′ Akpa Akpro), Pereira (45′ Lucas Leiva), Fares (80′ Cataldi); Correa (72′ Caicedo), Muriqi (57′ Immobile). A disposizione: Strakosha, Alia, Franco, Armini, Ndrecka, Novella, Marusic, Moro. Allenatore Inzaghi

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Pereira, Hoedt, Immobile, Rincon, Nkoulou

