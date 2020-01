Casoria, notizia per gli elettori

Albo Annuale delle Persone Idonee all’Ufficio di SCRUTATORE PER I SEGGI ELETTORALI.

Le elezioni regionali del 2020 si terranno in date diverse in varie regioni: il 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna e Calabria, poi, tra maggio e giugno, in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto

La legge Tatarella regola il voto in molte regioni, basandosi su un sistema misto per quattro quinti proporzionale e per un quinto maggioritario plurinominale. Tuttavia, alcune regioni (tra cui Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Calabria, Campania e Veneto) hanno modificato la legge elettorale e le elezioni si svolgono secondo una disciplina regionale.