Somma Vesuviana, allerta meteo per il caldo

AVVISO

PER CONDIZIONI DI CRITICITA’

CONNESSE AL RISCHIO ONDATE DI CALORE⚠️

Visto il bollettino diffuso in data odierna dal Centro Funzionale Multirischi della

protezione civile della Regione Campania che preannuncia un livello di

ALLERTA ELEVATO, per un’ondata di calore anomala per i giorni 24 e 25 luglio con temperature che localmente potrebbero superare di 5 gradi quelle delle medie stagionali;

– Considerato che tali condizioni climatiche possono avere gravi effetti sulla

salute di quella parte della popolazione definita a rischio a causa dell’età, di

particolari e delicate condizioni di salute e delle condizioni socio-economiche,

culturali e ambientali;

– Ritenuto necessario adottare ogni provvedimento utile alla tutela della salute e

del benessere della cittadinanza;

Vi AVVISO

– che è stato istituito in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, per i giorni 24

e 25 luglio, DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 18,30, un servizio di prima

assistenza in caso di necessità sanitaria, attivabile chiamando i nr.:

0818931049 – POLIZIA MUNICIPALE

3703343603 – 3398001584 – CROCE ROSSA ITALIANA

– che tale servizio costituisce soltanto un primo intervento e non è assolutamente

sostitutivo dei servizi offerti dal 118 che va chiamato in caso di gravi

emergenze;

Vi RACCOMANDO

– di tenere comportamenti adeguati al fine di evitare i possibili

rischi alla salute e in particolare:

1) evitare, se possibile, l’esposizione all’aria aperta nella fascia oraria tra le 12 e

le 18;

2) evitare il consumo di bevande alcoliche e consumare pasti leggeri con frutta e

verdura fresche;

3) schermare i vetri delle finestre con strutture come persiane, veneziane o

almeno tende;

4) indossare vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali;

5) bere molta acqua anche in assenza dello stimolo della sete;

6) soggiornare, se possibile, in luoghi climatizzati durante le ore critiche;

7) fare bagni o docce con acqua fredda per abbassare la temperatura corporea;

8) accertarsi delle condizioni di salute, offrendo aiuto, a parenti, vicini, e amici

che vivono da soli.