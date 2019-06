Torre del Greco, sospensione idrica, ecco quando

sospensione dell’erogazione idrica nel comune di Torre del Greco

lavori programmati

Torre del Greco

giovedì 27 giugno 2019 dalle 09:30 alle 13:00

Viale Campania, Via Alcide De Gasperi, Traversa Di Via Alcide De Gasperi, Via Lucania, Via Calcutta, Via Del Cimitero, Via Molise, Via Calabria, Via Abruzzo, Vicolo II San Vito, Via Bassano.