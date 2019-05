Universiadi: Sport e Cultura

La Regione Campania offre un cartellone di eventi culturali dedicati all’evento sportivo che aprirà i battenti il prossimo 3 luglio.

“In quei quindici giorni – ha detto il governatore Vincenzo De Luca – avremo addosso gli occhi del mondo e mi dà soddisfazione poter dare un’immagine diversa di Napoli. Faremo iniziative nei quartieri popolari, ci saranno mostre e artisti di valore che si esibiranno. Vorrei che i napoletani più giovani capissero quale è la loro vera identità, fatta di storia e cultura. Non quella di chi va sparacchiando negli ospedali. Dovremo dare un esempio di efficienza sud coreana. Daremo così un bel messaggio di serenità di cui tutta l’Italia sente il bisogno. Tutti tranne due per un’Italia meno “tweetterata” e più concreta”.

Eventi culturali per tutti i gusti

MANNiversiadi: mostra dedicata agli atleti ai tempi dell’antichità al museo Mann dal 30 giugno.

mostra dedicata agli atleti ai tempi dell’antichità al museo Mann dal 30 giugno. Scugnizzi in vela : traversata in barca a vela in collaborazione con il centro di giustizia minorile.

: traversata in barca a vela in collaborazione con il centro di giustizia minorile. Ravello Festival e le orchestrazioni di Roberto De Simone.

e le orchestrazioni di Mostra retrospettiva di Jimmie Durham dal 29 giugno a Capodimonte.

dal 29 giugno a Capodimonte. Concerto di Cameron Carpenter il 5 luglio a Salerno, degli Avion Travel i l 7 luglio al Belvedere di San Leucio a Caserta ed Alice a Palazzo Reale di Napoli l’8 luglio nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia.

il 5 luglio a Salerno, degli l 7 luglio al Belvedere di San Leucio a Caserta ed a Palazzo Reale di Napoli l’8 luglio nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia. Cavalleria Rusticana al Teatro San Carlo.

al Teatro San Carlo. Esibizione dell’etoile Sergei Polunin a Ravello il 12 luglio.

“Avremo anche l’incendio di Castel dell’Ovo – ha detto Patrizia Boldoni, consigliere delegato del Presidente della Regione De Luca ai beni culturali – e una maratona storica dei tedofori”.

Inoltre, all’interno dei villaggi degli atleti ci sarà ‘Casa Campania’, un luogo di attrazione con vari servizi, tra cui quello di show cooking con i maestri pizzaioli che illustreranno l’arte della pizza.

Napoli: città mondo

“La sfida sarà quella di essere ospiti adeguati. Noi faremo la nostra parte collaborando anche per altre attività in cantiere. Il messaggio delle Universiadi, attraverso lo sport, è già di per sé un messaggio culturale. Napoli è città mondo e le Universiadi saranno una grande vetrina, non solo della storia e delle tradizioni, ma anche degli attuali fermenti di una città come Napoli che vanta luoghi di straordinaria creatività” ha detto l’Assessore al Turismo del Comune di Napoli Nino Daniele.

Soddisfatto anche il commissario delle Universiadi Gianluca Basile: “Presentiamo un piano importante, impensabile fino a un anno fa. Stiamo facendo squadra con gli enti locali coinvolti pur nel poco tempo a disposizione. Questo cartellone di eventi eleva la qualità della manifestazione. A noi il compito di facilitare atleti e accompagnatori perché possano fruire del programma di eventi”.

