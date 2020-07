Continua il tour lungo lo stivale dello Chef Rino De Feo. Dopo le tappe siciliane, ora è il turno della Toscana. Ecco il prossimo evento a Borgo Bucciano.

Un luogo incantato nelle colline toscane

Si chiama Borgo Bucciano, una splendida villa del 1600 che ospiterà, tra agosto e settembre un evento dello Chef Rino De Feo per un viaggio nei profumi e nei sapori della cultura toscana che si unisce alla cucina campana.

Borgo Bucciano è un luogo incantato nelle colline toscane, precisamente nella valle di Bucciano, dove si vive ancora in ambienti medievali. Borgo Bucciano è a San Miniato, in provincia di Pisa, dove nel 1600 furono costruite la Villa e la fattoria che si trovano all’interno di una natura incontaminata.

In attesa della partenza per il progetto russo di Mosca, è in tale contesto che lo Chef Rino De Feo, legato da una grande amicizia con Alessio ed Alessia Bianchi – fratelli imprenditori turistici a capo di Borgo Bucciano – si troverà a gestire un evento culinario che regalerà sicuramente emozioni agli ospiti del resort e non.

Lo Chef Rino De Feo ci fa sapere che “Sarà una serata in cui la Campania farà un viaggio in Toscana con una fusione di ingredienti. Dal piennolo del Vesuvio alla pasta di Gragnano, che si contamineranno con prodotti toscani genuini, come i pecorini o il lampredotto, l’olio di oliva e vino Bucciano“.

La data non è ancora fissata, ma il periodo sarà tra fine agosto ed inizio settembre. Non ci resta che attendere gli sviluppi.