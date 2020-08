la serata di Ferragosto sulla Panoramica al Monte di Procida si riempie dei suoni e della splendida voce di Maria Pia De Vito con un progetto presentato nella rassegna Campania By Nught ” tra Bob Dylan e Pino Daniele ” .

La cantante insieme al suo gruppo i #Dreamers“, Enzo Pietropaoli, Julian Oliver Mazzariello, Alessandro Paternesi ha presentato brani di Bob Dylan, Poul Simon, Crosby riarrangiati e personalizzati egregiamente, che hanno incantato il pubblico presente.

Poi è stata la volta delle All Star che hanno suonato e cantato insieme a Maria Pia De Vito per omaggiare i quarant’anni di Nero a Metà e altri bellissimi brani del nostro eterno Pino Daniele. i grandissimi Ernesto Vitolo e Gigi De Rienzo pianista e bassista della band di Nero a Metà e Rosario Jermano 2 alle percussioni, le spine dorsali di 40 anni di musica nata a Napoli, con loro Claudio Romano Official, valente batterista , Franco Giacoia alle chitarre e Capitan Capitone, il funambolico sassofonista Daniele Sepe .

Insieme a Maria Pia De Vito, hanno cantato Emilia Zamuner e Michele Simonelli intonando i brani più famosi di Pino Daniele.