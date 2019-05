La Cucine Lube Civitanova vince per la quarta volta la Del Monte Junior League, massimo torneo di pallavolo maschile riservato alle formazioni under 20 dei club di superlega e di serie A2.

Nella finale disputatasi a Castellana Grotte, città della squadra vincitrice dell’ultima edizione del torneo e detentrice del trofeo Massimo Serenelli, i marchigiani allenati da mister Rosichini hanno superato con un secco 3-0 la Itas Trentino con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14.

Primo set vinto agevolmente dalla Lube, nel secondo Itas avanti fino all’aggancio sul 21-21 e break decisivo per Civitanova grazie all’apporto di Ferri entrato al posto di Cantagalli nel finale di set. Terzo set praticamente senza storia, partenza a tutta dei marchigiani che vanno subito avanti sull’8-3 e che controllano agevolmente fino al 25-14 finale.

In semifinale Civitanova aveva sconfitto la Sir Safety Perugia per 3-0, sconfitta a sua volta con il medesimo punteggio anche nella finale per il terzo posto appannaggio della squadra di casa, la Materdomini.it Castellana Grotte.

Nella altre due finali per il 5to e 7mo posto, la Kioene Padova supera la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania per 3-0, mentre la Azimut Modena supera per 3-1 la Kemas Lamipel Santa Croce che chiude così il torneo all’8vo e ultimo posto.

Cerimonia di premiazione alla presenza dei vertici della Lega Pallavolo Serie A, della Fipav e delle autorità locali. Il sindaco di Castellana Grotte Franco De Ruvo consegna il trofeo Massimo Serenelli alla squadra vincitrice, l’ad della Lega Pallavolo Massimo Righi premia l’MVP del torneo Francesco Recine, laterale della Lube Civitanova, Gianni Rosichini sempre della Lube, riceve il premio come miglior allenatore, premio fair play per Giovanni Gargiulo della Materdomini.it Castellana Grotte. Il presidente della Materdomini.it Michele de Miccolis premia invece la Itas Trentino come squadra seconda classificata.

Di seguito galleria fotografica della finale e delle premiazioni