De Luca aveva richiesto delle proposte per ripartire e le squadra campane hanno chiesto all’unisono la possibilità di tornare ad allenarsi.

Dopo varie interpretazioni dell’ordinanza nazionale e le ordinanze campane, il Governatore De Luca con una nota precisò che in Campania non si poteva più fare attività sportiva e motoria all’aperto. Questo succedeva in data 13 marzo 2020 con il chiarimento n. 5 in merito all’ordinanza n. 15, come scrivemmo nell’articolo Emergenza coronavirus in Campania, chiarimenti circa la pratica dell’attività sportiva.

Da quel momento, tutti gli sportivi, corridori o runners che dir si voglia, che ogni mattina si allenavano, da anni, si son ritrovati ad essere rinchiusi in casa e bersaglio delle critiche più feroci sui social.

Oggi, con la possibilità di scrivere delle proposte per il riavvicinamento alla vita normale, le società sportive di atletica della Campania hanno scritto una lettera al Governatore De Luca con delle richieste ben precise e volte al ritorno alla corsa, anche se con tutte le dovute precauzoni.

Si richiede di poter tornare a correre in orari prestabiliti e sono stati indicati a titolo di esempio gli orari che vanno dalle 5 alle 8 del mattino e dalle 19 alle 22 della sera, orari in cui sicuramente le strade sono vuote perchè tutte le attività sono chiuse.

Invero, va precisato da sempre la stragrande maggioranza degli atleti si allena all’alba, a volte di notte, perchè urge andare a lavoro.

L’augurio è che la Fidal nazionale e campana, il Coni e gli Enti di Promozione Sportiva si uniscano alla richiesta.

La lettera che le società podistiche campane hanno inviato al Governatore De Luca per il ritorno agli allenamenti su strada.

ALLA CORTESE ATTENZIONE

DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

ON. VINCENZO DE LUCA Il.mo Sig. Presidente, Con la nota intitolata “COVID-19, VERSO LA FASE 2: PROPOSTE PER RIPARTIRE”, pubblicata mercoledì 15 aprile sul sito istituzionale della Regione Campania, Lei ha invitato “le forze politiche, istituzionali, sociali e imprenditoriali, le organizzazioni della società civile, a far pervenire entro sabato 18 aprile 2020, alle ore 14, le proprie sintetiche proposte e suggerimenti operativi” in merito ad una ipotizzabile, prossima Fase 2 della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In questa prospettiva, nel contesto della possibile riduzione degli obblighi di permanenza domiciliare da Lei stesso evocata, le scriventi Associazioni Sportive Dilettantistiche campane sottopongono alla Sua

attenzione e valutazione la possibilità di autorizzare, nei Suoi prossimi provvedimenti, l’esercizio in luogo

pubblico dell’attività sportiva del running nei termini che si propongono di seguito. La pratica della corsa in luogo pubblico potrebbe essere consentita solo in ben delimitate fasce orarie, ad esempio dalle 5 alle 8 del mattino e dalle 19 alle 22 della sera, sempre che esercitata individualmente e nel pieno rispetto del dovuto distanziamento sociale (individuando a tal fine una distanza non inferiore ai 2 metri), eventualmente in prossimità della propria abitazione. Nell’osservanza delle suddette condizioni, si potrebbe garantire tanto ai praticanti che corrono in regime agonistico-amatoriale quanto a quelli che svolgono attività motoria in forma più moderata, l’esercizio di un’attività che, oltre a produrre innegabili effetti positivi sul benessere psicofisico di chi la pratica, difficilmente si presterebbe ad essere veicolo di contagio e diffusione del virus, se esercitata con le limitazioni sopra esposte. Pur nella comprensibile necessità di salvaguardare il supremo interesse della tutela della salute personale e

pubblica, le scriventi Associazioni (delle quali si allega elenco nominativo, con l’indicazione del legale

rappresentante e del numero di iscritti) confidano nell’accoglimento, anche parziale, di queste proposte

ispirate a criteri di buon senso orientati ad evitare situazioni di assembramento e di contatto sociale. L’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti ed i più sentiti ringraziamenti per la dedizione da Lei

profusa nella gestione di questa grave emergenza sociale e sanitaria. Napoli, 18 aprile 2020

Elenco società firmatarie della richiesta a De Luca di tornare ad allenarsi in strada

Sono 44 per ora, ma il numero è destinato a salire e sono già rappresentativi di 2000 atleti che hanno voglia di tornare a correre per allenarsi.

Società Nr. atleti Presidente

Società Nr. atleti Presidente

1) Asd Reggia Running 50 Francesco Rivetti

2) Asd Podistica Normanna 151 Giovanni Belluomo

3) Asd Atletica San Nicola 70 Pietro Maienza

4) Asd Road Runners Maddaloni 90 Michele Campolattaro

5) Asd Felix Running 40 Francesco Riccio

6) Asd Atletica Caivano 69 Vincenzo Celiento

7) Asd Atletica Dugenta 80 Armando D’Abruzzo

8) Asd Antoniana Runners 47 Luigi D’Aniello

9) Asd Maratoneti Capuani 30 Rosa Venezia

10) Asd Napoli Nord Marathon 119 Giovanni Esposito

11) Asd Podistica Sammaritana 105 Emilio De Luca

12) Asd Vitulazio Running Team 30 Giovanni Scialdone

13) Asd Libertas Atletica 88 Acerra 48 Antonio Zito

14) Asd Running Telese Terme 30 Diego Viscusi

15) Asd Caivano Runners 186 Luigi Celiento

16) Asd Marathon Club Stabia 75 Anna Di Palma

17) Asd Podistica Pollese 40 Rino Di Leo

18) Asd New Atletica Afragola 86 Domenico Errichiello

19) Asd Torre Annunziata-Trecase Run 117 Alfonso Guida

20) Asd Finanza Sport Campania 98 Rosario De Domicicis

21) Asd Amatori Vesuvio 167 Raffaele Cerciello

22) Asd Podistica Il Laghetto 151 Aniello Esposito

23) Asd Podistica Frattese 102 Giuseppe D’Orso

24) Asd Podistica Valle Caudina 70 Antonio D’Ambrosio

25) Asd Atletica Giugliano 45 Domenico Aprovitola

26) Asd Stufe di Nerone 48 Alfredo Sonante

27) Asd Podismo Benevento 21 Gianfranco Pacchiano

28) Asd La Corsa 52 Giuseppe Forino

29) Asd Podistica Bosco di Capodimonte 37 Raffaele Scaramuzzo

30) Asd Atletica Marcianise 194 Angelo Garofalo

31) Asd Atletica CSI Campania 30 Luciano De Santis

32) ASD Atletica Nolana 62 Michele Santonastaso

33) Asd Napuli Run Pasquale Castaldo

34) G.S.D. Fiamme argento 33 Alessandro Pellegrino

35) Pod. Cava Picentini Costa d’Amalfi 99 Giancarlo Materazzi

36) A.S.D. Podistica Caserta 41 Ciro Pascarella

37) Asd Antares Free Runners Stabiae 33 Alfonso Malafronte

38) S.S.D. Telesia Running Team 75 Diego Viscusi

39) Asd Alvignano Running 45 Luigi D’Argenzio

40) Asd Terra dello Sport 45 Simone Vitiello

41) A.S.D. Podisti S. Giorgio del Sannio 29 Luigi Salzano

42) Asd Angri Runners Club 54 Aniello Cannavacciuolo

43) A.S.D. Sorrento Runners 20 Giuseppe Gargiulo

44) A.P.D. Atletica Scafati 96 Carlo D’Ambrosio