Una domenica bestiale per la Vanoli Cremona che è costretta a subire lo strapotere della Sidigas Avellino che senza grande fatica, riesce a portarsi a casa due punti importantissimi per la classifica e per rimanere agganciata al terzetto di testa. Mantiene il quarto posto a 32 punti e soprattutto mantiene alto il morale in vista dell’incontro di Eurolega di mercoledì sera contro i Bakken Bears.

La gara

La Sidigas Avellino, inizia subito a macinare punti, contro una Vanoli Cremona che cerca di rispondere punto su punto, ma non riesce mai a raggiungere i verdi di coach Sacripanti . Avellino domina, sia in difesa che in attacco, orfana di Ariel Filloy a causa della labirintite che si è aggiunta alla distorsione alla caviglia del piede destro rimediata nella trasferta di del 1 aprile scorso e ovviamente di Ndiaye infortunato , ma la sorpresa in questa domenica è Shane Lawal, che partita dopo partita sta crescendo e di sicuro lo vedremo in tutta la sua forma durante i Play Off.

Sacripanti può fare affidamento allora sul quintetto Rich, Scrubb, Fesenko, Fittipaldo, Leunen ruotando poi con Lawal, Wells, D’Ercole e Zerini. Partita a senso unico come dichiarato anche dal coach di Cremona Meo Sacchetti in conferenza stampa:

“ Non c’è stata storia, noi troppo soffici e poco precisi. Contro una squadra come Avellino non si può giocare così. Le chiacchiere stanno a zero, ha vinto chi ha meritato. Non cerchiamo scuse, merito ad Avellino. Non mi aspettavo questa prestazione. La cosa che mi fa arrabbiare, ad esempio, che nel terzo quarto il primo fallo lo abbiamo commesso dopo 7 minuti. Mi aspettavo una risposta emotiva e questo mi dà molto fastidio “.

Il tecnico dei verdi, Stefano Sacripanti con l’assistant coach Max Oldoini commentano così la gara in conferenza stampa:

Sacripanti, “Quando ci alleniamo con continuità riusciamo ad aumentar ela nostra intensità nella partita. Pur non sapendo delle condizioni di Filloy mercoledì c’è una partita che potrebbe rappresentare la storia della Scandone, per tutta la gente che ci ha sostenuto e per la società e proprietà.”

Max Oldoini, “La partita l’abbiamo vinta sull’energia e sulla intensità nonostante qualche defezione. Abbiamo alzato il carico a livello atletico e in settimana la squadra ben si è comportata. Volevamo giocare ad alti ritmi e ci siamo riusciti: era importante questo lavoro in vista del doppio impegno settimanale.”

Scrub e Wells davvero straronpenti in campo con un festival di schiacciate che mandano in visibilio il pubblico del Pala Del Mauro di Avellino. Cinque i giocatori avellinesi in doppia cifra, Wells 18, Rich 16, Fesenko 15, Fittipaldo 14, Scrub 13.

Il Tabellino

Sidigas Avellino 26 53 77 95

Vanoli Cremona 15 39 55 72

La Classifica