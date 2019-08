Tragico bilancio di Ferragosto – Da Jesolo a Trani, vittime in mare

Tragico bilancio di Ferragosto – Da Jesolo a Trani, vittime in mare

Ortona – Sono stati trovati morti i due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, in Abruzzo. I due ragazzini, di origini cinesi, ma nati in Italia, stavano facendo il bagno con il padre quando sono stati travolti dal mare agitato

I corpi dei due fratellini sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, in due punti diversi ma a pochi metri di distanza l’uno dall’altro.

Inutile il disperato tentativo del padre di trarli in salvo.

Jesolo – Un giovane di 20 anni è scomparso in mare a Jesolo, in provincia di Venezia, dopo un tuffo dal pedalò.

Trani – Un 63enne è morto in mare, forse a causa di un malore.