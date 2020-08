Nella consueta informativa di fine settimana Vincenzo De Luca, il governatore della Regione Campania ha annunciato la possibilità di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale a partire dalla fine del mese.

“Lo decideremo tra una settimana o 10 giorni e lo faremo con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia“.

Vincenzo De Luca: “Una scelta sbagliata del governo nazionale”

Il governatore della Campania, in vista dei 68 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore punta il dito contro il governo: “C’è stata una scelta sbagliata del governo nazionale: l’apertura totale delle frontiere in entrata e in uscita senza nessun controllo. Per questo motivo la Campania ha adottato un’ordinanza già il 12 agosto, obbligando tamponi o isolamento domiciliare per 14 giorni ai cittadini campani che rientravano dall’estero. Come sempre, abbiamo anticipato decisioni che il governo ha preso dopo”.

“Continuo a guardare con grande preoccupazione queste scelte che a me sembrano poco responsabili”

“Ho assistito con sconcerto al fatto che alcune Regioni del Nord abbiano ritenuto di non rendere obbligatorio per i loro concittadini rientranti dall’estero il tampone o l’isolamento domiciliare. Continuo a guardare con grande preoccupazione queste scelte che a me sembrano poco responsabili. Noi, di fronte a tanti casi di contagio provenienti dall’estero, potevamo fare una scelta opportunistica: far finta di non vedere. E invece abbiamo deciso di guardare in faccia il problema e di contrastarlo, ben sapendo che questo avrebbe fatto aumentare il numero dei contagiati in Campania.

Rispetto al governo nazionale che ha imposto i tamponi a coloro che rientravano da Malta, Grecia, Spagna, Croazia, noi abbiamo fatto di più: fare controlli su tutti i cittadini che provengono da qualsiasi paese estero, perché abbiamo registrato persone contagiate in Bulgaria, in Romania, in Ucraina, in Egitto, a Santo Domingo, nel Messico. Era assurdo limitare il controllo solo a chi veniva dai 4 paesi indicati dal governo. Questo lavoro continuerà in maniera intensa fino alla fine di agosto”