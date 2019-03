Il tanto atteso giorno, della presentazione del nuovo CDA del Trapani Calcio è arrivato. La nuova società, si è ufficialmente insediata ed è stata presentata in conferenza stampa. Erano presenti il Presidente Francesco Paolo Baglio, l’Amministratore Delegato Maurizio De Simone e il Direttore Generale Rino Caruso. Ecco cosa hanno detto.

“Ho scelto come Presidente Francesco Paolo Baglio e lo ringrazio per aver accettato. Il consulente tributario sarà Adolfo Terranova; Presidente Regionale della Campania. Infine c’è il Direttore Generale Rino Caruso, specializzato nella comunicazione con gli enti bancari e l’uomo cardine dal punto di vista gestionale. Il bilancio, è buono di queste due settimane a Trapani. Contento della vittoria contro la Casertana un po’ meno della sconfitta larga di Brindisi. Non capisco il cambio di atteggiamento tra una partita e un’altra ma, i giocatori sono consapevoli dell’errore e rimedieranno subito. Il Trapani non è stato costruito per vincere il campionato e non l’ha obbligo di andarlo a vincere, l’unica cosa che conta è restare nella posizione più alta possibile per i playoff. Sponsor? Ci stiamo lavorando. Ringrazio quelli precedenti per l’impegno e sperano che continuino ad onorarlo. Stiamo facendo numerose iniziative per portare la gente allo Stadio. Progetto? Abbiamo un progetto ma, non ve lo dico. Naturalmente, a seconda dei risultati ci saranno spese economiche mavi chiedo un po’ di tempo e stare vicini alla squadra. Responsabile area tecnica? Stiamo valutando. Vice Presidente? Non c’è necessità. La collaborazione con Faggiano? Tutto è possibile”.