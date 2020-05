Afragola: un 33enne nei guai

Afragola – Con la fase due in atto e con la possibilità di uscire di casa, purtroppo dobbiamo raccontare anche di alcuni fatti di cronaca, come successo un paio di giorni fa ad Afragola.

Nei guai è finito un uomo di 33 anni, arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di droga. Nei pressi di Via De Curtis, le autorità hanno notato l’uomo stazionare all’esterno di un edificio, e consegnare un “qualcosa” a due persone in un auto in cambio di danaro. La polizia, ha fermato la macchina sospetta ce di conseguenza anche lo spacciatore.

Per gli acquirenti una sanzione amministrativa, mentre per l’uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

