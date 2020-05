San Giorgio a Cremano – “APERTO IL MERCATO SETTIMANALE

Cari concittadini,

oggi dopo quasi tre mesi di sospensione è ripreso il mercato settimanale non alimentare, che si svolgerà da oggi e nei prossimi mesi all’interno del Terreno Morgese, in via Manzoni e non più in via Aldo Moro e via San Giorgio Vecchio, al fine di garantire tutte le misure di sicurezza e di distanziamento sociale, nel pieno rispetto dei protocolli redatti dalla Regione Campania.