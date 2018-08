Alla seconda gara di Campionato già le critiche piovute sulla testa di Maran avranno i loro effetti, soprattutto sulla formazione da mettere in campo contro l’11 di De Zerbi.

A parte la sostituzione di Ceppitelli, infortunatosi ad Empoli, si possono ipotizzare queste sostituzioni:

Klavan per Ceppitelli

Bradaric per Cigarini

Cerri per Farias

Srna per Faragò

Sono ipotesi, niente di più, ma la figuraccia rimediata in Toscana deve essere spazzata via con una prova colorita quanto quella incolore della prima uscita dimostrando che le prove contro l’Atletico in amichevole e di Coppa Italia col Palermo non fossero dei fuochi di paglia.

Di fronte ai rossoblù ci sarà una squadra, quella nero verde, galvanizzata dalla vittoria di rigore (Berardi) contro i nerazzurri di Spalletti che oramai perdono contro gli emiliani quasi per tradizione. Eppure lo stesso tecnico Interista aveva scherzato sulla faccenda dichiarando che avrebbe voluto piacevolmente levare il sorriso al Presidente Squinzi, peccato non ci sia riuscito!

Sorprendente anche la prova dell’Inter a Reggio Emila come quella del Cagliari a Empoli, come se fosse passata una tormenta di neve a spazzare le certezze acquisite e a presentare una prestazione shock.

Una frase ha colpito il vostro cronista, per quel che concerne il Cagliari, quella di Pavoletti che ha dichiarato, a fine gara, col sorriso sulle labbra che domenica sera erano scesi in campo impauriti.

Parole da far rabbrividire, avere paura dell’Empoli?

Una neo promossa?

Di cosa si sarebbe dovuto avere paura?

Cosa succederà a Bergamo alla 3° Giornata? Alla 4° col Milan?

Non osiamo immaginarlo, siamo fiduciosi possa esserci un cambiamento di atteggiamento da parte degli 11 di Maran e che dimostrino al proprio pubblico di meritare i quasi 10.000 abbonamenti staccati per questa stagione, più di quelli della passata.

De Zerbi torna alla Sardegna Arena dopo il suo esordio sfortunato col Benevento della passata stagione dove i Campani stavano per conquistare il 1° punto della stagione (poi fatto col Milan con una rete di testa del portiere) ed invece, dopo avere pareggiato su rigore allo scadere del secondo tempo, arrivava a tempo scaduta la rete di testa dell’ariete Livornese Pavoletti che permetteva al Cagliari di non fare una figuraccia.

Roberto De Zerbi, allenatore desiderato e rincorso dal Presidente Giulini per il gioco propositivo che avrebbe voluto portare in Sardegna per questa stagione ricorda quello portato dalla prima gestione Giulini, ma quell’allenatore ceco, noto come Maestro di calcio, fu un totale fallimento che portò alla retrocessione in Serie B.

Probabile Formazione Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Lyokogiannis; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Pavoletti, Cerri. Allenatore: Maran

Probabile Formazione Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi